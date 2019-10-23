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23 октября 2019 года 11:40

Рынок акций РФ утром просел ниже 2800п по индексу МосБиржи на фоне общемировой коррекции после роста

Москва. 23 октября. Рынок акций РФ утром в среду умеренно просел на фоне общемировой коррекции после роста накануне, индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2800 пунктов во главе с бумагами Сбербанка и "Газпрома".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2794,45 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1379,54 пункта (-0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,2%.

Доллар подрос до 63,81 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%), Сбербанка (-0,8% и -0,7% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,5% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,3%).

Подросли бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%).

В США индексы во вторник скорректировались вниз, трейдеры анализировали квартальную отчетность компаний и следили за новостями, касающимися торговых переговоров Вашингтона и Пекина. По оценкам экспертов, вероятность того, что председатель КНР и президент США официально подпишут сделку первого этапа в ноябре, возрастает, и это нивелирует существенную часть рисков для мировой экономики.

Рынок также продолжил следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза. Председатель Евросовета Дональд Туск будет советовать лидерам стран ЕС согласиться на просьбу Лондона перенести крайний срок для Brexit.

"Принимая во внимание решение премьера Бориса Джонсона приостановить ратификацию соглашения о выходе из ЕС, я буду рекомендовать 27 членам ЕС согласиться на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока. Это позволит избежать Brexit без какого бы то ни было соглашения", - написал он в Twitter.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Мина Андреева сообщила, что Брюссель ожидает от Лондона информации о его дальнейших шагах по ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС.

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3% после выходного дня во вторник, когда праздновалось восхождение на престол императора Нарухито; китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), в Европе также нет единого вектора (FTSE подрос на 0,1%, DAX, CAC40 просели на 0,2-0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника).

Китайский рынок просел на новостях, что китайские власти планируют сменить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Накануне газета Financial Times написала со ссылкой на свои источники, что Пекин готовит план смены Лэм на фоне массовых протестов в Гонконге с требованием проведения демократических реформ. Одним из требований протестующих является смена правительства Лэм.

По данным газеты, в том случае, если председатель КНР Си Цзиньпин примет решение о смене Лэм, то "промежуточный" глава Гонконга может быть назначен уже к марту и останется на этом посту до конца действующего срока Лэм, завершающегося в 2022 году.

Нефть утром в среду также умеренно корректируется вниз после скачка по итогам предыдущей сессии на сообщениях СМИ о том, что страны ОПЕК и их союзники могут рассмотреть возможность дальнейшего сокращения добычи в ходе декабрьского заседания; цена Brent находится менее чем на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 22 октября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $59,57 за баррель (-0,2% и +1,3% накануне), декабрьская цена WTI - $54,26 за баррель (-0,4% и +1,6% во вторник).

Снижению цен в среду способствовали данные Американского института нефти (API), согласно которым, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,45 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных S&P Global Platts, предполагает, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились шестую неделю подряд - на 4,7 млн баррелей. Запасы бензина снизились за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей, прогнозируют аналитики.

Накануне в СМИ появились сообщения источников о том, что нефтедобывающие страны могут рассмотреть возможность более глубокого сокращения добычи на заседании в декабре в связи с растущими опасениями ослабления спроса в 2020 году. По словам источников, в первую очередь Саудовская Аравия хочет добиться более четкого выполнения странами ОПЕК обязательств по ограничению добычи в рамках действующего соглашения.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, на рынках в целом сохраняется неопределенность в отношении торговой сделки США и КНР, а также в отношении Brexit (британский парламент во вторник в очередной раз отверг вариант соглашения с ЕС, предложенный премьер-министром, и теперь наиболее вероятным сценарием является перенос сроков "развода" еще на три месяца). Поток финансовой отчетности западных корпораций выглядит в среднем лучше прогнозов в части чистой прибыли за третий квартал, но не обходится и без негативных сюрпризов (так, крайне негативную реакцию рынка вызвала отчетность производителя игрушек Hasbro, чистая прибыль которого оказалась ниже самых пессимистичных прогнозов, подешевели после выхода отчетности акции почтовой службы UPS, оборонно-промышленной корпорации Lockheed Martin, оператора сети ресторанов быстрого питания McDonald's).

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, уверенный рост рынка акций РФ накануне позволяет предположить, что начался приток свежих денег - возможно, пришли крупные нерезиденты, также не исключен и вариант, что в большую дивидендную доходность стали вкладываться и держатели облигаций. В среду из-за ухудшения внешнего фона на рынок пришла небольшая коррекция после шести сессий роста подряд, однако сильного отката не ожидается и игрокам рекомендуется подбирать на просадке бумаги "Газпрома", "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), Сбербанка и "Мосбиржи".

Нефть Brent во вторник протестировала $60 за баррель, но закрепиться там не смогла. Поводом для роста "черного золота" стали очередные слухи, что ОПЕК+ на заседании в начале декабря может рассмотреть вопрос о снижении квот на добычу. Таким образом, нефть осталась в узком коридоре $58,5-60 за баррель. Не исключен пробой этого канала вверх, если данные по запасам нефти от Минэнерго США будут очень позитивные. При негативном сценарии рекомендуется подбирать нефть ближе к $58,5 с целью закрытия "лонгов" в районе $59,5 за баррель, считает Антонов.

По словам аналитика корпорации "Уралсиб" (MOEX: USBN) Константина Чернышева, накануне вечером депутаты Палаты общин Великобритании приняли во втором чтении проект соглашения о выходе страны из Евросоюза, однако парламент отклонил график ускоренного Brexit, который предусматривал выход страны из ЕС 31 октября и на котором продолжает настаивать премьер-министр Джонсон. После этого правительство сняло с рассмотрения парламента соглашение и заявило о подготовке к "жесткому" Brexit. Тем временем глава Еврокомиссии Дональд Туск выразил мнение, что во избежание хаоса с Brexit следует предоставить Великобритании еще одну трехмесячную отсрочку. Премьер Джонсон в ответ заявил, что объявит новые выборы, если отсрочка будет предоставлена. Таким образом, ясности с Brexit пока нет, в ближайшие дни новости по этой теме будут иметь важное значение для рынков.

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Saudi Aramco все-таки стремится осуществить IPO акций в текущем году и рассматривает возможность официального объявления об этом в ближайшие несколько недель. При этом компания рассчитывает в большей степени на инвесторов из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока. Тем не менее, нефть в среду проседает на ожиданиях очередного прироста нефтяных запасов в США, что выливается в коррекцию российского рынка акций, отмечает Чернышев.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что страна "так или иначе покинет ЕС со сделкой, на которую парламент дал согласие", имея в виду второе чтение. Теперь в базовом варианте в ближайшее время ожидается продление конечных сроков выхода Британии из ЕС с 31 октября на некоторое время (вероятно, на три месяца), в течение которых работа над принятием законопроекта будет продолжена.

Советник Белого дома США Кудлоу заявил, что "если первоначальная сделка с Китаем будет работоспособной, то появятся возможности для сворачивания некоторых пошлин до конца года" (как известно, подписание первого этапа соглашения запланировано на середину ноября).

Общие настроения на глобальных площадках в последние дни не подталкивают к направленному движению. В среднесрочной перспективе недооцененным фактором поддержки для российских акций является тенденция к снижению ставок на долговом рынке РФ - ожидаемая дивидендная доходность индекса МосБиржи (на данный момент около 7%) уже не только превосходит доходности ОФЗ на всей кривой (до 6,8%), но и приближается к уровню доходности корпоративных бумаг, например, по индексу IFX Cbonds (7,15%). В краткосрочной перспективе смешанный внешний фон может затруднять дальнейший рост российского рынка акций, поэтому следует рассчитывать на переход к боковой динамике индекса МосБиржи вблизи отметки 2800 пунктов. В среднесрочной перспективе сохраняется вероятность выхода на новые исторические максимумы, считает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (-3%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-2%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-1,6%), акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-1,1%).

Просели акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-0,5%) на фоне выхода отчета по РСБУ - компания за 9 месяцев нарастила чистый убыток в 6,6 раза, до 1,89 млрд рублей. Отрицательный финансовый результат производитель связывает с "общей сложной ситуацией, сложившейся на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта, а также инвестиционным циклом компании, связанным с выводом на рынок нового поколения автомобилей К5". Выручка предприятия выросла за этот период на 9%, до 107,1 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась более чем на 12%, до 102,6 млрд рублей. Рост выручки компания связывает в том числе с "успехами на экспортном направлении".

Подорожали бумаги ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+8,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+4,5%), ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (+3,9%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,245 млрд рублей (из них 1,603 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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