Высокая корреляция рынка РФ с ценами на нефть и динамикой индекса развивающихся стран обусловит давление на российские акции в 4 кв. - Промсвязьбанк

Высокая корреляция рынка РФ с ценами на нефть и динамикой индекса развивающихся стран обусловит повышенное давление на российские бумаги в 4 кв., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Сгладить, но не переломить, негативный эффект повышенной волатильности способны внутренние факторы. В частности, высокая дивидендная доходность российских акций – фактор, который будет сдерживать развитие негативной тенденции в случае масштабной коррекции на глобальных рынках. Это найдет отражение в снижении корреляции, которая, тем не менее, останется на значимом уровне.

"Дешевизна российского фондового рынка относительно своих же оценок в прошлом указывает на его фундаментальную недооцененность, - отмечают эксперты инвестбанка. - Исходя из наших прогнозов динамики валютного курса и вероятного снижения EPS, в 4 кв. видим потенциал для роста мультипликатора P/E к 6,0x. Но по-прежнему ниже многолетних уровней. Фактор долгосрочной привлекательности российского рынка – высокая дивидендная доходность".

На конец 3 кв. ожидаемая дивидендная доходность индекса МосБиржи, согласно консенсусу Bloomberg, составляет около 6,8%. Это уже выше уровня доходности 2-х летних ОФЗ. А спрэд между доходностью десятилетних гособлигаций и дивдоходностью индекса МосБиржи находится на исторических минимумах. Многие компании РФ идут по пути увеличения доли чистой прибыли, выплачиваемой в качестве дивидендов, и эта тенденция, по мнению специалистов Промсвязьбанка, имеет шансы на сохранение в ближайшие годы.

"Относительно других DM и EM дивидендная доходность российского рынка смотрится весьма привлекательно. Недооценка российского рынка обусловлена отчасти низкими темпами роста прибыльности компаний, а также превалированием в структуре индекса циклических компаний. Высокая дивидендная доходность российских акций – фактор, который будет сдерживать развитие негативной тенденции в случае масштабной коррекции на глобальных рынках", - заключают эксперты банка.