Нефтяные котировки отыграли сообщения о возможном дальнейшем сокращении добычи ОПЕК+ - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки в ходе утренних торгов корректируются вниз после существенного роста днём ранее, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Положительная динамика цен на нефть накануне была обусловлена сообщениями о том, что страны ОПЕК+ рассмотрят более сильное сокращение нефтедобычи в рамках действующей сделки, направленной на стабилизацию спроса и предложения нефти.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК, вопрос о более сильном сокращении добычи сырья, вероятно, будет обсуждаться в рамках встречи представителей ОПЕК+ в Вене 5-6 декабря. В сообщениях также отмечается, что обеспокоенность организации вызывает замедление мирового экономического роста и неопределенность перспектив спроса на энергоносители. В результате, нефтяные котировки прибавляли более 1.5% в ходе торговой сессии вторника.

"Тем не менее, в вечерние часы настроения игроков на нефтяном рынке подпортили данные от API, в соответствии с которыми запасы сырья в Штатах на прошлой неделе выросли на более чем 4 mb. Сегодня внимание привлечет уже официальная статистика от Минэнерго США, которая в случае подтверждения данных от API будет свидетельствовать о шестой неделе подряд, когда запасы сырья в Штатах демонстрируют рост", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".