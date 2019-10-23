Нейтральный внешний фон и поддержка внутренних факторов сохранят рубль на комфортных уровнях - "Нордеа Банк"

Рубль продолжает умеренно укрепляться в рамках текущей недели, консолидируясь ниже отметки 64 в паре с долларом и отметки 71 в паре с евро, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Поддержку российской валюте, по мнению экспертов банка, с начала недели оказывают сигналы о позитивной динамике в торговых переговорах между Китаем и США.

Из внутренних факторов отмечено приближение пика налоговых платежей 25 октября, а также заметный спрос на российские долговые инструменты в преддверии пятничного заседания Банка России. Сегодня Минфин предложит рынку бумаги с погашением в 2030 году в объеме 30 млрд руб.

"Сегодняшний день небогат на заметные события, умеренное укрепление рубля возможно во второй половине дня по факту расчетов в рамках аукционов ОФЗ. До конца недели у российской валюты остается умеренное пространство для дальнейшего укрепления, особенно в паре с европейской валютой по факту публикации PMI в еврозоне в четверг", - указывают аналитикаи "Нордеа Банка".