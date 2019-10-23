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Главная / Мнения аналитиков / Нефть пока останется в зоне 58-61 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк
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23 октября 2019 года 10:37
Нефть пока останется в зоне 58-61 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк
Спекуляции вокруг возможного увеличения квот ОПЕК+ на сокращение добычи на ближайшем заседании (декабрь) поддержали во вторник нефть, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Но статданные от API, показавшие рост в запасах сырой нефти на 4,5 млн барр. и в Кушинге на 2 млн барр., остудили оптимизм инвесторов. "Сценарий с увеличением квот позволит улучшить фундаментальную картину на рынке нефти, однако замедление темпов мировой экономики и спроса на сырье на фоне торговой войны неизбежно. Сегодня в фокусе статданные от Минэнерго США, ждем схожих цифр с API. Нефть пока останется в зоне 58-61 долл./барр.", - прогнозирует эксперт банка.
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23 октября 2019 года 17:49
На текущих уровнях доходностей на рынке ОФЗ риск перевешивает потенциал ценового роста (который присутствует лишь в случае снижения ключевой ставки ЦБ до 5-5,5% годовых в следующие 12-18М при средних ценах на нефть более 60 долл./барр. Brent), сообщается в обзоре Райффайзенбанка. В то же время... читать дальше
.23 октября 2019 года 17:03
Цены на золото при этом растут на фоне ослабления общемировой склонности к риску, прибавляя порядка 0,5%, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, с технической точки зрения котировки в краткосрочной и среднесрочной перспективе смотрятся слабо и... читать дальше
.23 октября 2019 года 16:20
"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для GDR Северстали и ММК до "продавать" после переоценки сектора
"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)... читать дальше
.23 октября 2019 года 15:47
Нехватка времени на принятие законодательства по Brexit делает отсрочку более вероятной - Julius Baer
Заседание парламента Великобритании во вторник выдалось напряженным, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Парламентарии обсуждали предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном пакет законопроектов о выходе страны из ЕС, посвященный имплементации соглашения с... читать дальше
.23 октября 2019 года 15:38
Москва. 23 октября. Доллар США и евро умеренно подрастают в ходе торгов на "Московской бирже" в среду днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз нефтяных цен. читать дальше
.23 октября 2019 года 15:00
"Уралсиб" не ждет существенного снижения доходности евробонда Полюса PGILLN'23, но считает его наиболее привлекательным у эмитента
Евробонд PGILLN’23 наиболее привлекателен на кривой Полюса, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". Однако аналитики "Уралсиба" Константин Чернышев и Евгений Сергеев не ждут существенного снижения его доходности. "Евробонды Полюса в настоящий момент достаточно высоко оцениваются рынком и... читать дальше
.23 октября 2019 года 14:35
Пара USD/RUB в среду отступит до 63,6 и, возможно, ниже на фоне хорошего спроса на рубли со стороны нерезидентов и экспортеров, а также благодаря росту цен на нефть, отмечается в комментарии аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко. В среду утром рубль ослаб на 0,2% без очевидных... читать дальше
.23 октября 2019 года 14:20
ПАО «ЛСР» в среду принимает заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд руб., сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Аналитики корпорации Денис Ворчик и Ольга Стерина полагают, что размещение пройдет с небольшим понижением ориентира. Срок обращения нового выпуска... читать дальше
.23 октября 2019 года 14:02
(добавлен 3-й абзац) Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил рекомендацию для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) с "держать" до "покупать", следует из аналитических материалов инвестбанка. Новая прогнозная стоимость бумаг "Энел... читать дальше
.23 октября 2019 года 13:41
Аналитики "Уралсиба" не исключают понижения ориентира по новому бонду МТС, говорится в комментарии аналитика корпорации Ольги Стериной. АО «МТС» (ВВ+/-/ВВ+) в среду, с 11:00 до 15:00 мск, проведет букбилдинг по новому выпуску биржевых облигаций серии 001Р-12. Планируется, что объем размещения... читать дальше
.23 октября 2019 года 13:27
Высокая корреляция рынка РФ с ценами на нефть и динамикой индекса развивающихся стран обусловит давление на российские акции в 4 кв. - Промсвязьбанк
Высокая корреляция рынка РФ с ценами на нефть и динамикой индекса развивающихся стран обусловит повышенное давление на российские бумаги в 4 кв., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Сгладить, но не переломить, негативный эффект повышенной волатильности способны внутренние факторы. В частности,... читать дальше
.23 октября 2019 года 13:10
Понижение ключевой ставки на заседании ЦБ в эту пятницу может оказаться более сильным в сравнении с ожиданиями - Альфа-банк
Две вчерашние новости указывают на то, что понижение ключевой ставки на заседании ЦБ в эту пятницу может оказаться более сильным в сравнении с ожиданиями, говорится в обзоре Альфа-банка. Во-первых, министр экономического развития Максим Орешкин указал на то, что инфляция замедлилась до 3,8% г/г... читать дальше
.23 октября 2019 года 12:45
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Citigroup - одной из крупнейших американских компаний финансового сектора с рыночной капитализацией порядка $157 млрд, сообщается в пресс-релизе ГК. Бумагам присвоена... читать дальше
.23 октября 2019 года 12:20
В среду Минфин проведет аукцион по дополнительному размещению серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 30 млрд руб., отмечается в комментарии ИК "Велес Капитал". По мнению экспертов компании, размещение может произойти удачно, поскольку на рынке остается достаточный пул инвесторов,... читать дальше
.23 октября 2019 года 11:46
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил рекомендацию для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) с "держать" до "покупать", следует из аналитических материалов инвестбанка. Новая прогнозная стоимость бумаг "Энел Россия", установленная... читать дальше
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