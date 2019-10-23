Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 23 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением, трейдеры анализировали квартальную отчетность компаний. В центре внимания участников рынка также оставались торговые переговоры Вашингтона и Пекина. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в понедельник, что рассчитывает на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре. Вероятность того, что председатель КНР и президент официально подпишут сделку первого этапа в ноябре, возрастает, и это нивелирует существенную часть рисков для мировой экономики.

Рынок также продолжил следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза. Председатель Евросовета Дональд Туск будет советовать лидерам стран ЕС согласиться на просьбу Лондона перенести крайний срок для Brexit. "Принимая во внимание решение премьера Бориса Джонсона приостановить ратификацию соглашения о выходе из ЕС, я буду рекомендовать 27 членам ЕС согласиться на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока. Это позволит избежать Brexit без какого бы то ни было соглашения", - написал он в Twitter.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в среду. Японский рынок, закрытый накануне по случаю восхождения на престол императора Нарухито, поднимается, гонконгский - падает на информации о том, что китайские власти планируют сменить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,31%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 колеблется между ростом и снижением.

Газета Financial Times написала со ссылкой на свои источники, что Пекин готовит план смены главы гонконгской администрации Кэрри Лэм на фоне массовых протестов в Гонконге с требованием проведения демократических реформ. Одним из требований протестующих является смена правительства Лэм. По данным газеты, в том случае, если председатель КНР Си Цзиньпин примет решение о смене Лэм, "промежуточный" глава Гонконга может быть назначен уже к марту и останется на этом посту до конца действующего срока Лэм, завершающегося в 2022 году.

В свою очередь цены на нефть опускаются на торгах в среду после скачка по итогам предыдущей сессии на сообщениях СМИ о том, что страны ОПЕК и их союзники могут рассмотреть возможность дальнейшего сокращения добычи в ходе декабрьского заседания. Снижению цен в среду способствуют данные Американского института нефти, согласно которым, запасы нефти в США за неделю выросли на 4,45 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных S&P Global Platts, предполагает, что запасы нефти на прошлой неделе увеличились 6-ю неделю подряд - на 4,7 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

На этом фоне стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $59,48 за баррель, что на 0,37% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов выросла на 1,26%, до $59,7 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,62% - до $54,14 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже несколько выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 19,687 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,334 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 октября вырос по отношению к предыдущему дню всего на 0,02% и составил 107,94 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 641,98 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-05" (+1,1%), "Роснефть БО-03" (+0,62%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-09" (-0,89%), "Газпромбанк БО-17" (-0,54%) и "Уралкалий-ПБО-05-Р" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Экспобанк установил ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей на уровне 8,75% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 1 год в размере 9,05% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на бонды прошел 21 октября. Техразмещение запланировано на 25 октября.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-003Р-04 объемом 10 млрд рублей в размере 6,9% годовых, что соответствует доходности к погашению через 2,5 года на уровне 7,02% годовых. Ставки 2-5-го купона приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды прошел 22 октября. Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 003Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) 23 октября планирует собирать заявки на облигации серии 001P-05 со сроком обращения 5 лет объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8,40-8,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 8,67-8,77% годовых. Купоны квартальные. По займу предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона и по 40% от номинала в даты выплаты 16-го и 20-го купонов. Дата техразмещения будет объявлена позже.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 24 октября планирует собирать заявки на облигации серии 001P-12 со сроком обращения 10 лет и офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8,00-8,10% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 8,16-8,26% годовых. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 до 16:00 МСК. Техразмещение выпуска запланировано на 5 ноября.

ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) перенесло сбор заявок инвесторов на 7-летние бонды серии БО-001Р-13 объемом 15 млрд рублей. О дате формирования книги будет объявлено 28 октября. Ориентир ставки 1-го купона снижен до 7,30-7,40% годовых с 7,40-7,50% годовых. Новому ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,43-7,54% годовых. Ранее компания планировала собирать заявки инвесторов 24 октября, а 1 ноября провести техразмещение выпуска.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 13-го купона биржевых облигаций серии БО-15 в размере 5% годовых. РЖД разместили облигации серии БО-15 объемом 25 млрд рублей в ноябре 2013 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,3% годовых. Ставка 2-50-го купонов зависит от индекса потребительских цен и рассчитывается как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. Срок обращения выпуска - 25 лет, купоны полугодовые. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 26-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 5% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Ставка текущего купона - 5,7% годовых. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) установил ставку 13-20-го купонов облигаций 9-й серии в размере 1% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в октябре 2013 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 8% годовых. По выпуску 5 ноября предстоит оферта.