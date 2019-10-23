Открытие индекса МосБиржи в среду ожидается с понижением около 0,2-0,3%, в районе 2795 п. - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса МосБиржи в среду ожидается со сдержанным понижением около 0,2-0,3%, в районе 2795 п., говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 п.

"В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона, - полагает эксперт. - Позднее он может перейти в состояние консолидации в районе 2790-2800 п. в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения.

Во второй половине дня локальный рынок акций может заметно сдвинуться в связи с публикацией еженедельной статистики от Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов (17:30 мск). Некоторое оживление в ход торгов также способны внести вероятные новости по поводу продвижения в британском парламенте соглашения по Brexit".