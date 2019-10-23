Валютный курс до конца недели вряд ли уйдет выше 65 рублей за доллар - Алор Брокер

Рубль в паре с долларом уже несколько дней бьет поддержку 63,7, но закрепиться ниже никак не может, отмечается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Это, по мнению эксперта, говорит об иссякании сил рублевых "быков" и очень вероятном развороте курса вверх.

"Это может произойти как сегодня, так и в ближайшие дни, когда на рынок перестанет действовать фактор налогового периода, а также начнется фиксация прибыли в ОФЗ после объявления решения ЦБ по ставке. Однако сильной девальвации российской валюты ждать не стоит - до конца недели курс вряд ли уйдет выше 65 руб. за доллар", - прогнозирует Алексей Антонов.