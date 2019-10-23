На российском рынке акций ощущается приток "свежих" денег - Алор Брокер

Российский рынок акций вчера мощно вырос на 1,5%, вновь показав лучшую динамику среди европейских и американских площадок, говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Причем рост шел по всему спектру "голубых фишек", за исключением акций МосБиржи и "Аэрофлота". По мнению эксперта, это позволяет предположить, что на отечественный рынок акций начался приток свежих денег. Возможно, пришли крупные нерезиденты, но не исключен и вариант, что в большую дивидендную доходность стали вкладываться и держатели облигаций.

"Индекс МосБиржи по итогам дня закрылся около несильного сопротивления 2810 пунктов, и с утра есть вопросы, сумеет ли он сегодня пройти данную отметку и отправиться в сторону исторических максимумов, или на рынок придет небольшая коррекция после шести сессий роста подряд, - отмечает Алексей Антонов. - Пока утренний фон говорит в пользу второго варианта: мы закрывались на максимуме американских индексов, которые в дальнейшем пошли вниз. Фьючерсы на них сегодня с утра торгуются около нуля. Потеряла часть вчерашних достижений и нефть. Но даже при негативном сценарии мы не ждем сильного снижения рынка и советуем подбирать на просадке такие бумаги, как "Газпром", "Лукойл", Сбербанк и МосБиржа".