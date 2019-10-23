Утренние прогнозы: индекс МосБиржи перейдет к боковой динамике вблизи отметки 2800

По мнению аналитиков, в среду смешанный внешний фон может затруднять дальнейший рост российского рынка акций.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок завершил торги вторника ростом на 1,5%, превысив отметку в 2800 пунктов по индексу МосБиржи. В среду смешанный внешний фон может затруднять дальнейший рост российского рынка акций, полагает аналитик банка. С нашей точки зрения, в среднесрочной перспективе недооцененным фактором поддержки для российских акций является тенденция к снижению ставок на долговом рынке РФ - ожидаемая дивидендная доходность индекса МосБиржи (на данный момент около 7%) уже не только превосходит доходности ОФЗ на всей кривой (до 6,8%), но и приближается к уровню доходности корпоративных бумаг, например, по индексу IFX Cbonds (7,15%). В краткосрочной перспективе смешанный внешний фон может затруднять дальнейший рост российского рынка акций - рассчитываем на переход к боковой динамике вблизи отметки в 2800 пунктов. В среднесрочной перспективе видим вероятность выхода на новые исторические максимумы".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс МосБиржи по итогам дня закрылся около несильного сопротивления 2810 пунктов, и с утра есть вопросы, сумеет ли он сегодня пройти данную отметку и отправиться в сторону исторических максимумов, или на рынок придет небольшая коррекция после шести сессий роста подряд. Пока утренний фон говорит в пользу второго варианта: мы закрывались на максимуме американских индексов, которые в дальнейшем пошли вниз. Фьючерсы на них сегодня с утра торгуются около нуля. Потеряла часть вчерашних достижений и нефть. Но даже при негативном сценарии мы не ждем сильного снижения рынка и советуем подбирать на просадке такие бумаги, как "Газпром", "Лукойл", Сбербанк и МосБиржа".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным понижением около 0.2-0.3%, в районе 2795 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в районе 2790-2800 п. в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Во второй половине дня локальный рынок акций может заметно сдвинуться в связи с публикацией еженедельной статистики от Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК). Некоторое оживление в ход торгов также способны внести вероятные новости по поводу продвижения в британском парламенте соглашения по Brexit".