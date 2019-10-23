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23 октября 2019 года 09:16

Фондовый рынок США снизился на отчетах компаний, Brent подешевела до $59,4 за баррель

Фондовый рынок США закрылся снижением, трейдеры оценивали отчеты компаний. Японский рынок акций в плюсе после выходного, Гонконг в минусе на сообщениях о готовящейся смене Лэм. Цены на нефть перешли к снижению после скачка накануне, Brent подешевела до $59,4 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением, трейдеры анализировали квартальную отчетность компаний.

В центре внимания участников рынка также оставались торговые переговоры Вашингтона и Пекина.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в понедельник, что рассчитывает на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.

В минувшие выходные вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ сообщил, что Китай и США добились "существенного прогресса" в торговых переговорах, заложив основу для заключения предварительной торговой сделки.

По словам аналитиков, вероятность того, что председатель КНР и президент официально подпишут сделку первого этапа в ноябре, возрастает, и это нивелирует существенную часть рисков для мировой экономики.

Рынок также продолжил следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза.

Председатель Евросовета Дональд Туск будет советовать лидерам стран ЕС согласиться на просьбу Лондона перенести крайний срок для Brexit.

"Принимая во внимание решение премьера Бориса Джонсона приостановить ратификацию соглашения о выходе из ЕС, я буду рекомендовать 27 членам ЕС согласиться на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока. Это позволит избежать Brexit без какого бы то ни было соглашения", - написал он в Twitter.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Мина Андреева сообщила, что Брюссель ожидает от Лондона информации о его дальнейших шагах по ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС.

Стоимость акций Procter & Gamble выросла на 2,6%, поскольку квартальные финпоказатели крупнейшего в мире производителя потребительских товаров превысили прогноз.

Бумаги Hasbro подешевели 16,8%. Прибыль и выручка американского производителя детских игрушек не оправдали ожиданий рынка в третьем финансовом квартале на фоне слабости франчайзинговых брендов и торговой неопределенности, которые нивелировали хорошие показатели брендов-партнеров.

Бумаги McDonald's снизились на 5%, поскольку прибыль и выручка компании оказалась хуже ожиданий экспертов.

Акции United Parcel Service потеряли 2%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 16,6%, однако выручка оказалась хуже прогнозов аналитиков.

Стоимость бумаг United Technologies выросла на 2,2%. Американский инжиниринговый концерн сократил чистую прибыль в третьем квартале 2019 года, но повысил прогноз скорректированной прибыли в расчете на акцию и увеличил выручку.

Акции Biogen взлетели на 26,1%. Американская биотехнологическая компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 7%. При этом ее сообщение о том, что ее препарат против болезни Альцгеймера готов к проверке и получению одобрения со стороны регулирующих органов вызвало скачок цены акций в ходе торгов более чем на 30%.

Бумаги Lyft подорожали на 6,6% на сообщении о том, что компания может стать прибыльной в четвертом квартале 2021 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник снизился на 39,54 пункта (0,15%) и составил 26788,10 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 10,73 пункта (0,36%) - до 2995,99 пункта.

Nasdaq Composite потерял 58,69 пункта (0,72%) и составил 8104,30 пункта.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в среду.

Японский рынок, закрытый накануне по случаю восхождения на престол императора Нарухито, поднимается, гонконгский - падает на информации о том, что китайские власти планируют сменить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился в ходе торгов на 0,4%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 колеблется между ростом и снижением.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Brexit, торговые переговоры США и Китая и корпоративная отчетность, пишет MarketWatch.

Накануне газета Financial Times написала со ссылкой на свои источники, что Пекин готовит план смены главы гонконгской администрации Кэрри Лэм на фоне массовых протестов в Гонконге с требованием проведения демократических реформ. Одним из требований протестующих является смена правительства Лэм.

По данным газеты, в том случае, если председатель КНР Си Цзиньпин примет решение о смене Лэм, "промежуточный" глава Гонконга может быть назначен уже к марту и останется на этом посту до конца действующего срока Лэм, завершающегося в 2022 году.

Днем ранее министр финансов Гонконга Пол Чань обнародовал пакет мер общим объемом порядка 2 млрд гонконгских долларов ($255 млн), призванных поддержать туристическую отрасль и транспортный сектор, пострадавшие в результате массовых протестов.

Акции SoftBank Group теряют в цене 2,8% на торгах в Токио в среду на информации о том, что японская компания предоставит помощь коворкинговому стартапу WeWork, испытывающему финансовые затруднения. SoftBank вольет более $5 млрд капитала в WeWork, что обеспечит ей контроль над стартапом.

В Японии дорожают акции фармкомпании Daiichi Sankyo Co. (+2,4%), но дешевеют бумаги ритейлера Rakuten (-2,7%), а также Sony (-1,5%).

В Гонконге снижаются котировки акций поставщика электронных компонентов AAC Technologies (-3%) и Tencent (-1,7%), а также нефтекомпании CNOOC (-1,3%).

Также дешевеют акции южнокорейских LG Display (-2,1%) и SK Hynix (-1,5%) и австралийских Beach Energy (-0,9%) и National Australia Bank (-0,7%).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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