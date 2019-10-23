Смешанный внешний фон может затруднять дальнейший рост российского рынка акций - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок завершил торги вторника ростом на 1,5%, превысив отметку в 2800 пунктов по индексу МосБиржи, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. В среду смешанный внешний фон может затруднять дальнейший рост российского рынка акций, полагает аналитик банка.

"С нашей точки зрения, в среднесрочной перспективе недооцененным фактором поддержки для российских акций является тенденция к снижению ставок на долговом рынке РФ - ожидаемая дивидендная доходность индекса МосБиржи (на данный момент около 7%) уже не только превосходит доходности ОФЗ на всей кривой (до 6,8%), но и приближается к уровню доходности корпоративных бумаг, например, по индексу IFX Cbonds (7,15%). В краткосрочной перспективе смешанный внешний фон может затруднять дальнейший рост российского рынка акций - рассчитываем на переход к боковой динамике вблизи отметки в 2800 пунктов. В среднесрочной перспективе видим вероятность выхода на новые исторические максимумы", - прогнозирует эксперт Промсвязьбанка.