22 октября 2019 года 18:58
Цены евробондов РФ во вторник плавно подрастают вслед за UST и благодаря спросу на риск
Москва. 22 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник демонстрируют плавный рост благодаря как ценовому повышению американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 21 октября, составив 114% от номинала (доходность - 2,835% годовых).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла всего на 2 базисных пункта относительно итогов 21 октября, составив 100,81% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 1,6% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился по отношению к понедельнику всего на 1 пункт и составил 123,5 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 43 базисных пункта - до 127,22% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 4,08% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 32 базисных пункта, до 123,22% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,04% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали всего на 3 базисных пункта, до 109,46% от номинала, что соответствует доходности 3,15% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году подешевели на 2 базисных пункта, до 109,31% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 2,36% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 55 базисных пунктов, подорожав до 118,88% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 4,1% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 20 пунктов, до 106,65% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 3,26% годовых).
"Сегодня котировки российских еврооблигаций демонстрируют преимущественно плавный рост благодаря ряду позитивных внешних факторов. Несмотря на то, что инвесторы находятся в ожидании прояснения ситуации и в отношении Brexit, и в отношении торговой сделки между США и Китаем, на рынке по-прежнему присутствуют устойчивые ожидания очередного снижения процентных ставок ФРС США, что поддерживает котировки как US Treasuries, так и цены евробондов развивающихся стран. При этом если брать российский сегмент долговых бумаг, то основной интерес инвесторов сейчас переместился в сектор рублевых гособлигаций на фоне ожиданий более активного снижения ключевой ставки Банка России. Кроме того, позитивным фактором является то, что санкционная тематика ушла в последнее время на второй план и инвесторы сейчас более охотно покупают российские активы", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.
Опубликовано: /Финмаркет/
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