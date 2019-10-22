ITI Capital считает снижение цен акций Северстали чрезмерным и видит потенциал для роста

ITI Capital считает снижение котировок акций Северстали в последние два месяца чрезмерным и видит потенциал роста до 1151 руб./акция (+32% к текущему уровню) до конца 2020 г., говорится в обзоре компании.

Цена акций Северстали с начала октября опустилась до минимума с 9 апреля 2018 г., когда были объявлены санкции США против Русала. "Несмотря на снижение цен на сталь, мы считаем коррекцию акций Северстали в последние два месяца чрезмерной и видим потенциал роста до 1151 руб./акция (+32% к текущему уровню) до конца 2020 г. Текущая цена предполагает 25%-ное снижение EBITDA в 2020 г., что неоправданно исходя из нашей оценки", - отмечает старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук.

Позитивными факторами для инвесторов остаются высокие дивидендные выплаты Северстали (ожидаемая годовая дивидендная доходность - 12%) и устойчивая бизнес-модель компании, позволяющая гибко реагировать на изменения конъюнктуры на рынке благодаря вертикальной интеграции.

Основной риск - дальнейшее падение цен на стальную продукцию, особенно на ключевом для компании российском рынке.

Благодаря обеспеченности собственным сырьем (на 60% - коксующимся углем и почти на 100% - железной рудой) компания меньше зависит от колебаний рыночных цен и объемов поставок, а реализация невостребованного собственным производством сырья позволяет значительно улучшить рентабельность бизнеса на консолидированном уровне, указывает эксперт ITI Capital.

Благодаря разнонаправленной динамике цен на сырье и стальную продукцию и увеличению доли продаж на премиальном внутреннем рынке консолидированная EBITDA маржа компании в 3К19 осталась на высоком уровне в 36%. За последние восемь кварталов и по итогам 2015-2018 гг. показатель не опускался ниже 32%, что, по мнению старшего аналитика ITI Capital, свидетельствует об эффективности бизнес-модели группы. Для сравнения, у основных конкурентов НЛМК и ММК средний показатель EBITDA маржи за предыдущие восемь кварталов находился на уровне 28%.

"Мы также подготовили пессимистический прогноз на 2020 г., который предполагает падение выручки компании на 20% относительно текущего года и сокращение EBITDA маржи до минимального за несколько последних лет уровня, что приводит к падению показателей EBITDA и FCF компании за год на четверть и более 70% соответственно. В результате мы получили расчетную цену акций, близкую к текущим котировкам. Таким образом, текущая рыночная оценка компании сулит довольно мрачные перспективы бизнеса на следующий год, на наш взгляд. Но даже при реализации такого сценария и сохранении цены акций на уровне около 900 руб. акционеры смогут рассчитывать на дивидендную доходность на уровне 9% в ближайшие 12 месяцев, по нашим расчетам", - указывает Анна Лакейчук.