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22 октября 2019 года 16:00

Рубль днём ушел в легкий минус к доллару и евро, растеряв утренние достижения

Москва. 22 октября. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе торгов на "Московской бирже" во вторник днём; рубль, укреплявшийся в начале торгов к бивалютной корзине, в середине дня перешел к лёгкому снижению на фоне фиксации прибыли участниками рынка.

Курс доллара США составил 63,775 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (в начале торгов он опускался до 63,5675 руб./$1). Евро стоил 71,035 руб./EUR1, подорожав на 2,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 3,85 копейки - до 67,04 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 23 октября на 12,7 копейки, до 63,6336 руб./$1, и опустил курс евро на 25 копеек, до 70,9196 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к плавному росту курса рубля к доллару и евро во вторник утром способствовал прежде всего спрос глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на валюты emerging markets, на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал в интервью телеканалу Fox Business в понедельник, что видит возможность отмены декабрьского повышения пошлин, если переговоры пройдут успешно. В свою очередь торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что рассчитывает на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.

Вместе с тем ближе к середине дня рубль перешел к легкому снижению в основных валютных парах, несмотря на некоторое улучшение ситуации на мировых нефтяных площадках. И виной всему стала фиксация прибыли игроками перед достаточно важными событиями - голосованием в парламенте Великобритании по вопросу Brexit и подготовкой торговой сделки между США и Китаем.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник перешли к подъему после падения до минимальных отметок почти за две недели. Рынок ждет данных об изменении товарных запасов топлива в США за неделю. Американский институт нефти (API) опубликует свои показатели во вторник, а вечером в среду будут обнародованы официальные результаты министерства энергетики страны. Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,41% - до $59,2 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени выросли на 0,43% - до $53,74 за баррель.

По словам аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко, "вчера восприятие рискованных активов улучшилось, фондовые рынки выросли после того, как экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сообщил, что США могут отказаться от повышения в середине декабря пошлин на китайский импорт в рамках первого этапа торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп также оптимистично оценил ход торговых переговоров. Сегодня ночью появились сообщения, что во вторник в 21:00 мск британскому парламенту предстоит снова проголосовать по новому плану выхода страны из ЕС и что Борис Джонсон заручился достаточной поддержкой, чтобы обеспечить благоприятный для себя исход голосования. Если это действительно произойдет, можно ожидать глобального ослабления доллара и усиления спроса на рискованные активы. Кроме того, поддержку рублю оказывают продажи валюты экспортерами в преддверии налоговых и дивидендных выплат на текущей неделе. Таким образом, внутренние и внешние факторы вполне благоприятны для рубля, и благодаря оптимизму в отношении Brexit и поддержке со стороны экспортеров курс рубля вполне может достичь отметки 63 руб./$1 сегодня ближе к вечеру или завтра утром".

"Поддержку рублю оказывают как внешние, так и внутренние факторы, - отмечают аналитики Нордеа банка. - На глобальных площадках наблюдется оптимизм на фоне сообщений о продвижении Китая и США к подписанию первой фазы торговой сделки. При этом рубль укрепляется более заметно, чем валюты развивающихся стран. Анализ за прошедшие полтора года показывает, что рубль систематически укрепляется более заметно, чем индекс валют развивающихся стран, при появлении позитивных новостей относительно торгового противостояния США-Китай. Сегодняшняя ситуация на рынке вполне соответствует этим наблюдениям. Кроме того, поддержку рублю оказывает фактор налогового периода, пик которого придется на 25 октября. Умеренным источником поддержки остается и спрос на ОФЗ в преддверии пятничного заседания Банка России".

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, "в краткосрочной перспективе диапазон 63,50-64 руб./$1 выглядит для доллара вполне актуальным. Внешние условия для рубля сейчас не носят выраженного характера. Индекс доллара DXY консолидируется в диапазоне 97,0-97,5 пунктов, индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) в понедельник впервые с августа прошлого года достигал отметки в 1630 пунктов, но к концу торговой сессии вернулся ниже этого рубежа".

"Из внутренних факторов поддержки стоит отметить приближение пика налоговых выплат в РФ (25-28 октября российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а суммарный объем выплат в этот период мы оцениваем в 1,56 трлн рублей) и заседание ЦБ РФ (в пятницу с высокой долей вероятности тенденция к снижению ставок продолжится, причем часть участников рынка уже ожидают снижения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов). Сложившийся на данный момент расклад сил пока может способствовать сохранению текущих позиций в рубле, однако в среднесрочной перспективе баланс рисков в паре "доллар/рубль" смещен в сторону ослабления рубля", - полагает Поддубский.

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) во вторник слегка снизились по отношению к предыдущему дню. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась за день на 7 базисных пунктов - до 7,01%, а на семидневный срок - на 8 базисных пунктов, до 7,03% годовых. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 5 базисных пунктов, составив 7,03% годовых; ставка на срок 3 месяца упала на 8 базисных пунктов, до 7,08% годовых, а на срок 6 месяцев - на 9 базисных пункта, до 7,13% годовых.

Банк России во вторник, 22 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,24 трлн рублей (при лимите 2,24 трлн рублей и общем спросе 3,038 трлн рублей) в среднем по ставке 6,89% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 15 октября, банки разместили в ЦБ РФ 2,65 трлн рублей (при лимите 2,65 трлн рублей и общем спросе 3,327 трлн рублей) в среднем по ставке 6,95% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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