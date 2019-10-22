Кредитный риск и облигации с рейтингом Baa/Ba сохраняют свою привлекательность - Julius Baer

Рынок облигаций оказался между молотом и наковальней, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. С одной стороны, слышится все больше опасений о начале глобальной рецессии, которая приведет к дальнейшему снижению доходности по безрисковым государственным бумагам. С другой стороны, доходности растут в тех странах, которые публикуют самые плохие данные. Так, доходность по эталонным 10-летним государственным облигациям Германии с начала месяца выросла с -0,57% до -0,39%, хотя индекс PMI по промышленному сектору страны составляет 41,7, что является самым низким показателем в еврозоне. После роста доходности немецкие бунды, по мнению эксперта, выглядят лучше, чем летом, но по-прежнему сильно не дотягивают до уровня, который можно считать привлекательным.

На фоне ухудшения экономических показателей много внимания было уделено свежему Доклада по вопросам глобальной финансовой стабильности от Международного валютного фонда. МВФ снова предупреждает о риске формирования у компаний избыточной задолженности, а также о том, что в случае наступления рецессии можно ожидать дефолтов по существенной доле корпоративных облигаций от эмитентов с не самым хорошим финансовым положением.

"С учетом ослабления глобальной экономики мы снизили свой аппетит к риску и рекомендуем фокусироваться на корпоративных облигациях с рейтингами Baa и Ba, а также избегать бумаги с низким рейтингом, - отмечает Маркус Алленшпах. - В то же время, мы не разделяем обеспокоенность МВФ. Так, Moody's рассчитывает долю эмитентов бумаг спекулятивного уровня, которые могут столкнуться с нехваткой ликвидности, в своем "индикаторе стресса ликвидности" (LSI - Liquidity Stress Index). Мы считаем его надежным прогнозным показателем уровня дефолтов по спекулятивным облигациям, и он опустился ниже среднего исторического значения. Следовательно, по оценке Moody's, уровень дефолтов по спекулятивным облигациям будет оставаться на уровне менее 4% в следующие двенадцать месяцев. Мы полагаем, что текущий уровень кредитных спредов достаточен, чтобы компенсировать этот риск, и сохраняем предпочтение в пользу кредитного риска".