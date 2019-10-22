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22 октября 2019 года 16:59
Кредитный риск и облигации с рейтингом Baa/Ba сохраняют свою привлекательность - Julius Baer
Рынок облигаций оказался между молотом и наковальней, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. С одной стороны, слышится все больше опасений о начале глобальной рецессии, которая приведет к дальнейшему снижению доходности по безрисковым государственным бумагам. С другой стороны, доходности растут в тех странах, которые публикуют самые плохие данные. Так, доходность по эталонным 10-летним государственным облигациям Германии с начала месяца выросла с -0,57% до -0,39%, хотя индекс PMI по промышленному сектору страны составляет 41,7, что является самым низким показателем в еврозоне. После роста доходности немецкие бунды, по мнению эксперта, выглядят лучше, чем летом, но по-прежнему сильно не дотягивают до уровня, который можно считать привлекательным. На фоне ухудшения экономических показателей много внимания было уделено свежему Доклада по вопросам глобальной финансовой стабильности от Международного валютного фонда. МВФ снова предупреждает о риске формирования у компаний избыточной задолженности, а также о том, что в случае наступления рецессии можно ожидать дефолтов по существенной доле корпоративных облигаций от эмитентов с не самым хорошим финансовым положением. "С учетом ослабления глобальной экономики мы снизили свой аппетит к риску и рекомендуем фокусироваться на корпоративных облигациях с рейтингами Baa и Ba, а также избегать бумаги с низким рейтингом, - отмечает Маркус Алленшпах. - В то же время, мы не разделяем обеспокоенность МВФ. Так, Moody's рассчитывает долю эмитентов бумаг спекулятивного уровня, которые могут столкнуться с нехваткой ликвидности, в своем "индикаторе стресса ликвидности" (LSI - Liquidity Stress Index). Мы считаем его надежным прогнозным показателем уровня дефолтов по спекулятивным облигациям, и он опустился ниже среднего исторического значения. Следовательно, по оценке Moody's, уровень дефолтов по спекулятивным облигациям будет оставаться на уровне менее 4% в следующие двенадцать месяцев. Мы полагаем, что текущий уровень кредитных спредов достаточен, чтобы компенсировать этот риск, и сохраняем предпочтение в пользу кредитного риска".
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23 октября 2019 года 17:49
На текущих уровнях доходностей на рынке ОФЗ риск перевешивает потенциал ценового роста (который присутствует лишь в случае снижения ключевой ставки ЦБ до 5-5,5% годовых в следующие 12-18М при средних ценах на нефть более 60 долл./барр. Brent), сообщается в обзоре Райффайзенбанка. В то же время... читать дальше
.23 октября 2019 года 17:03
Цены на золото при этом растут на фоне ослабления общемировой склонности к риску, прибавляя порядка 0,5%, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, с технической точки зрения котировки в краткосрочной и среднесрочной перспективе смотрятся слабо и... читать дальше
.23 октября 2019 года 16:20
"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для GDR Северстали и ММК до "продавать" после переоценки сектора
"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)... читать дальше
.23 октября 2019 года 15:47
Нехватка времени на принятие законодательства по Brexit делает отсрочку более вероятной - Julius Baer
Заседание парламента Великобритании во вторник выдалось напряженным, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Парламентарии обсуждали предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном пакет законопроектов о выходе страны из ЕС, посвященный имплементации соглашения с... читать дальше
.23 октября 2019 года 15:38
Москва. 23 октября. Доллар США и евро умеренно подрастают в ходе торгов на "Московской бирже" в среду днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз нефтяных цен. читать дальше
.23 октября 2019 года 15:00
"Уралсиб" не ждет существенного снижения доходности евробонда Полюса PGILLN'23, но считает его наиболее привлекательным у эмитента
Евробонд PGILLN’23 наиболее привлекателен на кривой Полюса, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". Однако аналитики "Уралсиба" Константин Чернышев и Евгений Сергеев не ждут существенного снижения его доходности. "Евробонды Полюса в настоящий момент достаточно высоко оцениваются рынком и... читать дальше
.23 октября 2019 года 14:35
Пара USD/RUB в среду отступит до 63,6 и, возможно, ниже на фоне хорошего спроса на рубли со стороны нерезидентов и экспортеров, а также благодаря росту цен на нефть, отмечается в комментарии аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко. В среду утром рубль ослаб на 0,2% без очевидных... читать дальше
.23 октября 2019 года 14:20
ПАО «ЛСР» в среду принимает заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд руб., сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Аналитики корпорации Денис Ворчик и Ольга Стерина полагают, что размещение пройдет с небольшим понижением ориентира. Срок обращения нового выпуска... читать дальше
.23 октября 2019 года 14:02
(добавлен 3-й абзац) Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил рекомендацию для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) с "держать" до "покупать", следует из аналитических материалов инвестбанка. Новая прогнозная стоимость бумаг "Энел... читать дальше
.23 октября 2019 года 13:41
Аналитики "Уралсиба" не исключают понижения ориентира по новому бонду МТС, говорится в комментарии аналитика корпорации Ольги Стериной. АО «МТС» (ВВ+/-/ВВ+) в среду, с 11:00 до 15:00 мск, проведет букбилдинг по новому выпуску биржевых облигаций серии 001Р-12. Планируется, что объем размещения... читать дальше
.23 октября 2019 года 13:27
Высокая корреляция рынка РФ с ценами на нефть и динамикой индекса развивающихся стран обусловит давление на российские акции в 4 кв. - Промсвязьбанк
Высокая корреляция рынка РФ с ценами на нефть и динамикой индекса развивающихся стран обусловит повышенное давление на российские бумаги в 4 кв., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Сгладить, но не переломить, негативный эффект повышенной волатильности способны внутренние факторы. В частности,... читать дальше
.23 октября 2019 года 13:10
Понижение ключевой ставки на заседании ЦБ в эту пятницу может оказаться более сильным в сравнении с ожиданиями - Альфа-банк
Две вчерашние новости указывают на то, что понижение ключевой ставки на заседании ЦБ в эту пятницу может оказаться более сильным в сравнении с ожиданиями, говорится в обзоре Альфа-банка. Во-первых, министр экономического развития Максим Орешкин указал на то, что инфляция замедлилась до 3,8% г/г... читать дальше
.23 октября 2019 года 12:45
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Citigroup - одной из крупнейших американских компаний финансового сектора с рыночной капитализацией порядка $157 млрд, сообщается в пресс-релизе ГК. Бумагам присвоена... читать дальше
.23 октября 2019 года 12:20
В среду Минфин проведет аукцион по дополнительному размещению серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 30 млрд руб., отмечается в комментарии ИК "Велес Капитал". По мнению экспертов компании, размещение может произойти удачно, поскольку на рынке остается достаточный пул инвесторов,... читать дальше
.23 октября 2019 года 11:46
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил рекомендацию для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) с "держать" до "покупать", следует из аналитических материалов инвестбанка. Новая прогнозная стоимость бумаг "Энел Россия", установленная... читать дальше
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