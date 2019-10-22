До конца недели пара USD/RUB укрепится в диапазоне 63,0-63,5 - Росбанк

Пара USD/RUB уверенно закрепилась ниже отметки 64,0, сообщается в комментарии аналитиков Росбанка. Укреплению российского рубля способствует как оптимизм инвесторов перед заседанием Банка России (SGe: -50бп), так и предстоящие крупные налоговые выплаты 25 октября. Таким образом, до конца этой недели эксперты Росбанка ожидают укрепление пары USD/RUB к диапазону 63,0-63,5 при поддержке спроса со стороны экспортеров.

В дополнение, Банк России представил оценку фактических платежей по внешнему долгу нефинансовыми организациями в 4к'19. Расчёты регулятора показывают, что выплаты ожидаются на 17% меньше, чем в 4к'18, что также является положительным фактором для рубля. Таким образом, ослабление рубля в среднесрочном периоде будет крайне ограниченным при условии стабильности внешнего фона, полагают аналитики Росбанка.

Пара EUR/RUB во вторник вплотную приблизилась к отметке 71. Помимо оптимизма на российском валютном рынке, положительный эффект оказало и ослабление позиций евро (EUR/USD 1,115, -0.15%) из-за вероятного переноса сроков Brexit до 31 января. От предстоящего заседания ЕЦБ в четверг рынок не ожидает сюрпризов, однако возможные сигналы о смягчении политики из-за сохраняющейся вялой статистики могут оказать давление на евро. "На этом фоне, мы ожидаем, что пара EUR/RUB может уверенно опуститься и закрепиться ниже отметки 71 в диапазоне 70,2-70,4", - прогнозируют в Росбанке.