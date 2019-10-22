Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника

Москва. 22 октября. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,60-63,80 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,6225 руб./$1 (-10,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,93 руб./EUR1 (-8 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 9,5 копейки к уровню закрытия понедельника, до 66,91 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,81 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,96 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал в интервью телеканалу Fox Business в понедельник, что видит возможность отмены декабрьского повышения пошлин, если переговоры пройдут успешно. В свою очередь торговый предстаЗвитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что рассчитывает на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.

Вместе с тем нефть демонстрирует во вторник утром небольшое снижение; трейдеры ждут новых сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая, от которых в значительной мере зависят перспективы мирового спроса на нефть. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составила $58,90 за баррель, что на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на 0,77%, до $58,96 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,2% - до $53,40 за баррель.

Это автоматическое сообщение.