Диапазон 58-61 долл./барр. Brent остается актуальным - Промсвязьбанк

Картинка по нефти особо не меняется, диапазон 58-61 долл./барр. остается актуальным, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Мы продолжаем смотреть на сырье скептически, рассчитывая на продолжение снижения на фоне отсутствия интереса спекулянтов", - прогнозирует аналитик банка Екатерина Крылова.

Из ключевых данных на этой неделе эксперт выделяет традиционную статистику по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Поскольку сезон техрегламента еще не завершен, можно ожидать очередного роста запасов сырой нефти. Риторика в отношении предстоящих переговоров США и КНР на саммите APEC сменяется на пессимистическую, что не добавляет нефти оптимизма.