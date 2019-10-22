Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 22 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики .

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник на фоне оптимизма вокруг торговых переговоров США и Китая и лучшей, чем ожидалось, корпоративной отчетности, однако падение акций Boeing ограничило подъем Dow Jones Industrial Average. Инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал в интервью телеканалу Fox Business в понедельник, что видит возможность отмены декабрьского повышения пошлин, если переговоры пройдут успешно. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в субботу заявил, что Китай и США добились "существенного прогресса" и заложили основу для заключения предварительной торговой сделки.

В центре внимания рынка также остается ситуация с выходом Великобритании из Европейского союза. Слушания в Палате общин, на которых депутаты должны были вынести решение по согласованному премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном с ЕС обновленному соглашению о выходе страны из блока, ознаменовались жестким противостоянием парламентариев и премьера. Джонсон заявлял, что не будет обсуждать с ЕС отсрочку, настаивая на том, что Лондон должен покинуть ЕС 31 октября. Теперь ожидается, что точка в вопросе о том, поддержит ли британский парламент договоренности по Brexit, будет поставлена на этой неделе.

Азиатские фондовые индексы поднимаются во вторник благодаря позитивным сигналам относительно хода торговых переговоров США и Китая. Гонконгский Hang Seng увеличился в ходе торгов на 0,1%, китайский Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,3%, южнокорейский KOSPI прибавил 1,1%. Японские рынки закрыты во вторник по случаю восхождения на престол императора Нарухито, который стал 126-м монархом Японии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНР уже начала закупать американские сельхозтовары в соответствии с достигнутым соглашением, добавив, что он хотел бы, чтобы китайская сторона закупала больше. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в понедельник, что рассчитывает на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.

В свою очередь нефть не демонстрирует яркой динамики на торгах во вторник утром, трейдеры ждут новых сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая, от которых в значительной мере зависят перспективы мирового спроса на нефть. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $58,98 за баррель, что всего на 0,03% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на 0,77%, до $58,96 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,07% - до $53,47 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,172 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,127 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 октября вырос по отношению к предыдущему дню на 0,06% и составил 107,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (19-21 октября) 0,12%, поднявшись до 641,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "АФК Система-1Р-09" (+0,74%), "Роснефть-002Р-05" (+0,48%) и "ГТЛК-001Р-09" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-05" (-2,7%), "Роснефть БО-03" (-0,31%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СУЭК-Финанс" полностью разместило 10-летние облигации серии 001P-04R объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 11 октября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,40% годовых. Ставке соответствует доходность к 4-летней оферте на уровне 7,54% годовых. Купоны полугодовые.

Экспобанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей на уровне 8,75% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте через 1 год в 9,05% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на бонды прошел 21 октября. Техразмещение запланировано на 25 октября.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) установил цену размещения дополнительного выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 100,9% от номинала. Цене соответствует доходность к погашению на уровне 8,16% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 21 октября. Техразмещение выпуска запланировано на 31 октября. МКБ завершил размещение 3-летнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей 4 октября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,35% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

ПАО "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) 23 октября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 4-летние облигации серии 001P-12 объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,0-7,1% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,19-7,29% годовых. Купоны квартальные. Техническое размещение предварительно запланировано на 31 октября. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в июле текущего года, разместив выпуск 6-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 7,9% годовых.