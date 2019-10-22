Пара доллар-рубль в ближайшие дни начнет движение в сторону годовых минимумов около 62,7 руб./долл. - Алор Брокер

Во вторник внешний фон для рубля слабо позитивный, отмечается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Но эксперт не исключает того, что рынок покупками высоконадежных облигаций продолжит отыгрывать ожидания снижения ставки Банка России, причем сразу на 5%. Кроме того, приближается налоговый период.

"В общем, в ближайшие дни объем предложения валюты на рынке может увеличиться, и пара доллар-рубль предпримет более решительные попытки пробить поддержку и начать движение в сторону годовых минимумов 62,7", - прогнозирует эксперт "Алор Брокер".