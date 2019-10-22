Ждем открытия российского рынка акций ростом в районе 0,2% - Алор Брокер

Внешний фон во вторник складывается позитивным, американские фьючерсы растут на 0,2%. В плюсе и фондовая Азия, сообщается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Поэтому эксперт ждет открытия российского рынка ростом в районе 0,2%. Однако какие бумаги сегодня привлекут наибольший интерес участников торгов, сказать сложно. Поэтому в ближайшие дни, по мнению аналитика, может быть лучше сконцентрироваться на операциях с фьючерсами на Индекс РТС и Индекс Мосбиржи.

"Продолжается снижение акций черных металлургов, интересных прежде всего с точки зрения высоких дивидендов, - отмечает Алексей Антонов. - Однако на бумаги сильно давит продолжающееся падение цен на продукцию компаний. При улучшении конъюнктуры рынка металлов мы можем увидеть мощное ралли в этих бумаг и к нему нужно быть готовым".

Общая картина, на взгляд эксперта "Алор Брокер", продолжает подтверждать предположение, что рынок все-таки хочет подрасти, но для подъема широким фронтом просто не хватает денег. Серьезной поддержкой для рынка акций выступают ожидания снижения ставки Банка России, причем растет уверенность, что регулятор пойдет на решительный шаг, снизив показатель на 0,5 п.п.