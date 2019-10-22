Рассчитываем во вторник на движение индекса МосБиржи к отметке 2780 пунктов - Промсвязьбанк

Внешний фон на начало вторника складывается позитивным, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка романа Антонова. Ожидания подвижек в торговом противостоянии поддерживают внешние рынки, но слабость нефтяных котировок и отсутствие внутренних сильных драйверов, по мнению эксперта, способны не позволить индексу МосБиржи показать ощутимый рост.

"Тем не менее, мы смотрим оптимистично на перспективы индекса МосБиржи и сегодня рассчитываем на движение к отметке 2780 пунктов с прицелом к концу недели попытаться вернуться в диапазон 2800-2850 пунктов. Из корпоративных событий выделим публикацию финрезультатов X5 и операционных данных Полюс", - отмечает Роман Антонов.