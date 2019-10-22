Утренние прогнозы: на рынке возможен "точечный" рост российских акций

Внешний фон на утро вторника складывается, по оценке аналитиков, позитивным. Российские акции могут подрасти, однако слабость нефтяных котировок и отсутствие внутренних сильных драйверов не позволят "быкам" показать значительный рост.

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Внешний фон на начало вторника складывается позитивным, ожидания подвижек в торговом противостоянии поддерживают внешние рынки, но слабость нефтяных котировок и отсутствие внутренних сильных драйверов способны не позволить индексу МосБиржи показать ощутимый рост. Тем не менее, мы смотрим оптимистично на перспективы индекса Мосбиржи и сегодня рассчитываем на движение к отметке 2780 пунктов с прицелом к концу недели попытаться вернуться в диапазон 2800-2850 пунктов. Из корпоративных событий выделим публикацию финрезультатов X5 и операционных данных Полюс".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): " Внешний фон во вторник складывается позитивным, американские фьючерсы растут на 0,2%. В плюсе и фондовая Азия. Поэтому ждем открытия российского рынка ростом в районе 0,2%. Однако какие бумаги сегодня привлекут наибольший интерес участников торгов, сказать сложно. Поэтому в ближайшие дни, по мнению аналитика, может быть лучше сконцентрироваться на операциях с фьючерсами на Индекс РТС и Индекс МосБиржи".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Открытие индекса МосБиржи во вторник состоится со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,2%, вблизи отметки 2760 п.. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2780 п. В первые часы торгов индекс МосБиржи может продолжить вчерашнюю консолидацию вблизи уровня открытия. Этому способствует близкое к нейтральному состояние внешнего фона".