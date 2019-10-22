Фондовый рынок США продолжает расти, а Brent - снижаться

Фондовый рынок США вырос, падение акций Boeing ограничило подъем Dow Jones. Азиатские фондовые индексы растут на оптимизме в отношении сделки США и Китая. Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $58,84 за баррель

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник на фоне оптимизма вокруг торговых переговоров США и Китая и лучшей, чем ожидалось, корпоративной отчетности, однако падение акций Boeing ограничило подъем Dow Jones Industrial Average.

Инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал в интервью телеканалу Fox Business в понедельник, что видит возможность отмены декабрьского повышения пошлин, если переговоры пройдут успешно.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в субботу заявил, что Китай и США добились "существенного прогресса" и заложили основу для заключения предварительной торговой сделки.

"Подписание соглашения первого этапа до Дня благодарения (28 ноября - ИФ) будет иметь решающее значение - сейчас вероятность этого оценивается немногим более чем в 60%", - сказал агентству Bloomberg аналитик First Franklin Financial Services Бретт Эвинг, отметив, что это позволит существенно снизить неопределенность.

В центре внимания рынка также остается ситуация с выходом Великобритании из Европейского союза.

Слушания в Палате общин, на которых депутаты должны были вынести вердикт по согласованному премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном с ЕС обновленному соглашению о выходе страны из блока, ознаменовались жестким противостоянием парламентариев и премьера. Джонсон заявлял, что не будет обсуждать с ЕС отсрочку, настаивая на том, что Лондон должен покинуть ЕС 31 октября. Теперь ожидается, что точка в вопросе о том, поддержит ли британский парламент договоренности по Brexit, будет поставлена на этой неделе.

Тем временем в США продолжается сезон корпоративной отчетности за третий квартал. Из примерно 75 компаний индекса S&P 500, уже опубликовавших отчетность, результаты 82,7% превзошли ожидания, и только 12% разочаровали Уолл-стрит, свидетельствуют данные Refinitiv. На этой неделе свои финансовые результаты представят 130 компаний S&P 500, или четверть входящих в индекс S&P 500 компаний.

Акции американского авиастроительного концерна Boeing Co. подешевели на 3,8%, продолжив снижаться после падения до двухмесячного минимума на сообщении о том, что компания ввела в заблуждение Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) по поводу безопасности самолетов Boeing 737 Max.

Цена бумаг американской Halliburton Co. выросла на 6,4%. Прибыль второй по величине нефтесервисной компании мира в третьем квартале 2019 года совпала с прогнозами аналитиков, тогда как выручка сократилась сильнее, чем ожидалось.

Бумаги Apple прибавили в цене 1,7% на фоне повышения их целевой стоимости аналитиками Raymond James до $280 за бумагу с $250 в преддверии выхода квартального отчета компании.

Котировки акций американского производителя косметики Coty Inc. подскочили на 13,2% на сообщениях СМИ о том, что компания рассматривает возможность продажи подразделений по выпуску профессиональных средств ухода за волосами и ногтями, стремясь сократить долг и упростить структуру.

Бумаги американской инжиниринговой компании McDermott International Inc. потеряли в цене 13,2%, после того как компания объявила о привлечении нового финансирования на сумму $1,7 млрд.

Рыночная стоимость International Business Machines Corp. снизилась на 1,1% на фоне понижения рейтинга акций компании аналитиками UBS.

Капитализация Wells Fargo & Co. выросла на 1% вслед за повышением целевой стоимости бумаг банка аналитиками Instinet.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник вырос на 57,44 пункта (0,21%) и составил 26927,64 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 20,52 пункта (0,69%) - до 3006,72 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 73,44 пункта (0,91%) и составил 8162,99 пункта.

Азиатские фондовые индексы поднимаются во вторник благодаря позитивным сигналам относительно хода торговых переговоров США и Китая.

Гонконгский Hang Seng увеличился в ходе торгов на 0,1%, китайский Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,3%, южнокорейский KOSPI прибавил 1,1%.

Японские рынки закрыты во вторник по случаю восхождения на престол императора Нарухито, который стал 126-м монархом Японии.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что "соглашение с Китаем продвигается очень успешно", несколько улучшило настрой трейдеров в понедельник.

"Им (Китаю - прим. ИФ) необходима сделка, поскольку их цепочка поставок накрывается медным тазом", - сказал Трамп в ходе заседания в Белом доме.

Трамп вновь повторил, что КНР уже начала закупать американские сельхозтовары в соответствии с достигнутым соглашением, добавив, что он хотел бы, чтобы китайская сторона закупала больше.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в понедельник, что рассчитывает на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.

В минувшие выходные вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ сообщил, что Китай и США добились "существенного прогресса" в торговых переговорах, заложив основу для заключения предварительной торговой сделки.

"В отличие от предыдущих раундов торговых переговоров, когда ожидания трейдеров фокусировались на том, что хоть что-то лучше, чем ничего, в этот раз мы видим реальную и работоспособную рабочую карту, а также официальные подтверждения двух сторон, что они готовы двигаться к подписанию первой фазы соглашения в середине ноября", - отмечает аналитик по рынкам АТР AxiTrader Стивен Иннес.

"Кроме того, сам факт того, что стороны обсуждают вторую фазу соглашения, позволяет предположить, что США и Китай все же смогут найти какой-то мост, причем не слишком далеко", - цитирует эксперта MarketWatch.

Лидерами роста в Гонконге во вторник являются акции AAC Technologies, поставщика Apple, прибавляющие в цене 5,3%, а также бумаги автопроизводителя Geely Automobile (+4,3%) и оператора казино Sands China (+3,1%). Стоимость бумаг интернет-компании Tencent подскочила на 0,5%.

В Южной Корее дорожают акции Samsung (+2%) и SK Hynix (+2,1%), в Австралии - Rio Tinto (+1,5%) и Beach Energy (+1,7%).

В Китае дешевеют акции China Merchants Bank (-0,8%) и China Life (-0,8%).

Нефть слабо дешевеет на торгах во вторник, трейдеры ждут новых сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая, от которых в значительной мере зависят перспективы мирового спроса на нефть.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $58,84 за баррель, что на $0,12 (0,2%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на $0,46 (0,77%), до $58,96 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,11 (0,21%) - до $53,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $0,47 (0,87%), до $53,31 за баррель.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что "соглашение с Китаем продвигается очень успешно", несколько улучшило настрой трейдеров в понедельник.

"Им (Китаю - прим. ИФ) необходима сделка, поскольку их цепочка поставок накрывается медным тазом", - сказал Трамп в ходе заседания в Белом доме.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в понедельник, что рассчитывает на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.

Сохраняющиеся сигналы ослабления глобального экономического роста продолжают оказывать давление на нефтяной рынок.

Трейдеры ожидают, что слабые статданные из стран, являющихся крупнейшими мировыми импортерами нефти - Китая, Японии и Южной Кореи, продолжат ограничивать любое потенциальное ралли на нефтяном рынке, отмечается в обзоре AxiTrader.