Диапазон в 63,50-64 руб./долл. пока сохраняет актуальность - Промсвязьбанк

Торги понедельника на внутреннем валютном рынке прошли в неактивном ключе - пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 63,60-63,90 руб./долл., а объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составили скромные 1,7 млрд долл., сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. В краткосрочной перспективе диапазон 63,50-64 руб/долл. выглядит, по мнению эксперта, актуальным.

Внешние условия для рубля в начале недели, на взгляд аналитика, не носят выраженного характера. Индекс доллара (DXY) консолидируется в диапазоне 97-97,50 пунктов, индекс валют разв ивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) вчера впервые с августа прошлого года достигал отметки в 1630 пунктов, но к концу торговой сессии вернулся ниже этого рубежа.

"Из внутренних факторов отметим приближение пика налоговых выплат в РФ (25-28 октября российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а суммарный объем выплат в этот период мы оцениваем в 1,56 трлн руб.) и заседания ЦБ РФ (в эту пятницу с высокой долей вероятности тенденция к снижению ставок продолжится, причем часть участников рынка уже ожидают снижения сразу на 50 пунктов). Текущий расклад сил пока может способствовать сохранению текущих позиций в рубле, однако в среднесрочной перспективе считаем, что баланс рисков в паре доллар/рубль смещен в сторону повышательных", - указывает Михаил Поддубский.