Рубль к вечеру понедельника частично растерял дневные достижения на фоне усилившегося падения нефти

Москва. 21 октября. Доллар США и евро лишь немного снижаются в ходе торгов на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль частично растерял темпы дневного укрепления к бивалютной корзине на фоне усилившегося падения нефтяных цен.

Курс доллара США составил 63,75 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,04 руб./EUR1, подешевев на 15,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 7,5 копейки - до 67,03 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное укрепление рубля к доллару и евро в ходе торгов понедельника связано прежде всего с позитивными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала. При этом более активное повышение курса нацвалюты сдерживается снижающимися ценами на нефть, которые падают на опасениях, что спрос будет сокращаться в условиях ослабления глобального экономического роста. При этом число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 1 единицу - до 713 штук, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Подъем зафиксирован вторую неделю подряд.

На этом фоне стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $58,54 за баррель, что на 1,48% ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,3% - до $53,17 за баррель.

"После некоторого укрепления в первой половине дня, когда нацвалюта приближалась к максимальным отметкам сентября, ближе к вечеру рубль практически вернулся к уровням закрытия пятницы. При этом волатильность на внутреннем валютном рынке в целом снизилась, что связано с тем, что инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии двухдневного заседания ФРС, которое состоится через неделю. Кроме того, до конца непонятно, что же все-таки будет с Brexit. На этом фоне потенциал дальнейшего укрепления рубля является ограниченным, и вполне возможно, что от сегодняшних ценовых уровней доллар США может отскочить где-то в район 64,5 руб./$1, особенно, если возрастут риски выхода Великобритании из ЕС без заключения соглашения, а торговая сделка между США и Китаем окажется под угрозой", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, на внутреннем валютном рынке в течение дневных торгов курс доллара дважды опускался ниже отметки 63,65 руб./$1, однако каждый раз отечественная валюта встречала сопротивление и корректировалась. В результате к окончанию рабочего дня доллар вернулся к уровню закрытия пятницы. Во многом такая динамика стала результатом усилившегося во второй половине дня падения цен на нефть.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, с фундаментальной точки зрения рубль локально переоценен. "При ценах на нефть марки Brent вблизи $60 за баррель равновесный курс пары "доллар/рубль", согласно нашей модели, расположен ближе к отметке 66 руб./$1. Однако в краткосрочной перспективе отношение глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets оказывает ключевое влияние на валютный курс рубля, в связи с этим локально при сохранении высокого "аппетита к риску" фаза укрепления нацвалюты может продолжиться, в частности доллар локально может опуститься в район 63,5 руб./$1", - отмечает аналитик.

"Доллар стремительно снижается к большинству валют на мировом рынке под давлением растущих ожиданий снижения ставки ФРС. Основной вклад в падение индекса американской валюты вносит евро, который активно отыгрывает потери на фоне вероятного сужения диапазона между процентными ставками в двух экономиках после заседания ФРС в следующую среду. Индекс доллара добрался до минимумов августа. На предстоящей неделе стартует "марафон" заседаний мировых Центробанков, который завершится в следующую среду заседанием американского регулятора. На протяжении этого временного отрезка доллар будет оставаться под давлением. В ближайшие пять дней решение по дальнейшей монетарной политике примут европейский ЦБ и Банк России. Последний практически со 100% вероятностью снизит ставку, о чем свидетельствовали последние комментарии Эльвиры Набиуллиной и ее заместителя, Ксении Юдаевой. Дополнительную поддержку российской валюте окажет пик налогового периода, приходящийся на пятницу", - полагает эксперт "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.

"Рубль начал неделю на комфортных уровнях. Приближение пика налогового периода при в целом нейтральном внешнем фоне формирует предпосылки для умеренного укрепления рубля в течение недели. Европейские данные по PMI (в четверг), мягкая риторика от ЕЦБ и вероятное ослабление оптимизма по Brexit, скорее всего, позволят рублю чувствовать себя более уверенно в паре с евро, чем с долларом, и вернуться в диапазон 70-71 руб./EUR1. Пятничное заседание Банка России имеет шансы завершиться снижением ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов, однако, это вряд ли вызовет сильную реакцию рубля", - считают эксперты Нордеа банка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 22 октября на 19,36 копейки, до 63,7606 руб./$1, и повысил курс евро на 3,97 копейки, до 71,1696 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в понедельник по отношению к предыдущему торговому дню на 22 копейки и составил 63,7217 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 23,51 копейки, опустившись до 63,7328 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 334,127 млн, из которых $670,843 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 663,284 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 0,33 копейки по отношению к пятнице, до 71,1326 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 10,09 копейки и составил 71,1326 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR514,71 млн, из которых EUR185,131 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR329,579 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в понедельник, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов подросла. Так, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок снизились на 2 базисных пункта - до 7,10% и 7,11% годовых, соответственно. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц не изменилась, составив, как и днем ранее, 7,08% годовых; ставка на срок 3 месяца выросла на 1 базисный пункт, до 7,16% годовых, а на срок 6 месяцев - на 2 базисных пункта, до 7,22% годовых.