Рост рынка акций РФ на бумагах "Яндекса" сдерживался в понедельник дешевеющей нефтью

Москва. 21 октября. Рост рынка акций РФ вслед за мировыми фондовыми площадками в понедельник сдерживался дешевеющей нефтью, локомотивом подъема индексов выступили бумаги "Яндекса" на новостях о рекомендациях правительства РФ смягчить ограничения для иностранных участников в значимых интернет-ресурсах.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2761,15 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1365,14 пункта (+0,7%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,1%.

Доллар просел до 63,72 рубля (-0,04 рубля).

Акции "Яндекса" поднялись до 2061 рубля (+6,6%), максимум сделок составил 2142,8 рубля (+10,8%), при этом объем торгов превысил 9,609 млрд рублей (бумаги лидировали по обороту на бирже).

В правительстве РФ рекомендовали ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте. Источник пояснил, что отзыв правительства на законопроект депутата Антона Горелкина о внесении изменений в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" об ограничении 20%-ной доли иностранного владения значимыми интернет-ресурсами направлен в парламент.

Также подросли акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,6% и +1,6% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%, "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%).

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%), "плюсуют" Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,2-0,9%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,6%), несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit).

Британский парламент отказался в субботу голосовать по соглашению о Brexit, обязал премьер-министра страны Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник сообщил, что получил письмо с просьбой британской стороны о переносе Brexit, поэтому начинает консультации с лидерами стран ЕС.

Фунт стерлингов укрепился, отыграв понесенные ранее потери, а британский рынок акций стабилизировался на фоне надежд на то, что Великобритании удастся избежать выхода из Евросоюза без соглашения, пишет MarketWatch. Инвесторы ожидают, что премьер-министр Великобритании Джонсон сможет добиться одобрения сделки по Brexit в британском парламенте уже на этой неделе.

Попытки нефти отыграть часть потерь в понедельник оказались неудачными, цена Brent к 18:50 МСК откатилась на $0,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 18 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $58,63 за баррель (-1,3% и -0,8% в пятницу), декабрьская цена WTI - $53,31 за баррель (-1% и -0,3% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подешевела примерно на 1,8%, WTI - на 1,7%.

На прошлой неделе стало известно о замедлении в третьем квартале темпов роста ВВП Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире, до минимального уровня почти за 30 лет. Кроме того, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 октября, взлетели на 9,28 млн баррелей при прогнозах роста на 3-4 млн баррелей.

Число нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 1 единицу - до 713, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Подъем был зафиксирован вторую неделю подряд.

Как отмечает аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека, российский рынок акций начал неделю в позитивном ключе, индекс МосБиржи закрепился выше уровня 2750 пунктов, что с технической точки зрения открывает путь к 2800-2810 пунктам. Подъему способствовали как внешние новости, так и внутренние корпоративные истории.

Основной интригой выходных было то, поддержит ли британский парламент вариант сделки Brexit, предложенный Борисом Джонсоном. Результат оказался отрицательным, как и ожидало большинство аналитиков, в понедельник премьер-министр попробует еще раз провести свой вариант сделки с ЕС через парламент, но с большой вероятностью результат будет аналогичным. Вместе с тем, в Брюсселе уже заявили, что ЕС отложит процедуру выхода Великобритании на три месяца, если в ближайшее время Джонсон не сможет переубедить парламентариев. Скорее всего, парламент вновь отклонит предложение главы кабинета министров.

Таким образом, риски Brexit остаются полностью актуальными, но острота их влияния на рыночные настроения, похоже, будет "размыта" очередным переносом решения на будущее. Положительные сигналы пришли со стороны США и Китая: стороны подтвердили прогресс в торговых переговорах и намерены подписать сделку на саммите АТЭС в ноябре.

Главной внутренней историей роста в понедельник стали акции "Яндекса" на новостях о том, что требования к "значимым интернет-ресурсам", которые должны найти отражение в соответствующем законопроекте, могут быть существенно смягчены - предельная доля владения для иностранного капитала в таких компаниях может быть повышена с 20% до почти 50%.

В целом российский рынок получает поддержку со стороны умеренной активизации аппетитов к риску на глобальном уровне, на что среди прочего указывает динамика MSCI Emerging Markets. Под занавес торгов рост рынка акций замедлился из-за просевшей нефти - настроения на рынке "черного золота" продолжают сохранять в себе значительную долю неуверенности, полагает эксперт.

Во вторник вероятна консолидация индекса МосБиржи выше 2750 пунктов. Несмотря на технически позитивную картину, отсутствие очевидных драйверов для роста и высокая лабильность внешних настроений вряд ли позволят сформировать четкий тренд. На динамику отдельных бумаг окажут влияние корпоративные истории - во вторник свои операционные результаты за III квартал представят "Полюс" и "Русгидро" (MOEX: HYDR), а X5 Retail (MOEX: FIVE) опубликует финансовые результаты за 9 месяцев по МСФО, отмечает Дейнека.

По словам начальника управления анализа рынков компании "Открытие Брокер" Константина Бушуева, рынок акций РФ продолжает подрастать вторую неделю подряд. Акции "Яндекса" отыгрывают ростом смягчение редакции возможного закона о доле владения нерезидентов в российских IT-компаниях. Российский рынок продолжает восхождение после снятия локальной перекупленности вместе с другими рынками, являясь одним из самых доходных в мире с начала года.

Премьер Британии Джонсон договорился с ЕС по сделке Brexit, но есть высокий риск того, что британский парламент продолжит настаивать на переносе выхода Великобритании из ЕС еще на 3-6 месяцев. Из-за санкций США против перевозчиков иранской нефти цены "черного золота" в Шанхае при пересчете в доллары продолжают находиться на повышенных уровнях в районе $62 за баррель. Форвардная кривая нефти Brent продолжает демонстрировать высокую бэквордацию на "ближнем" конце, что вместе с ожиданиями профицита в I квартале 2020 года создает угрозу снижения котировок Brent ниже $55 за баррель.

Сезон отчетности в США за III квартал 2019 года выходит на свой пик: в ближайшие полторы-две недели можно ожидать максимальное число отчетов. Многие полагают, что аналитики чрезмерно скептичны в отношении прибылей американских компаний и банков в III квартале. Эксперты отмечают, что отношение негативных ожиданий отчетности к позитивным ожиданиям сейчас где-то в два раза выше, чем обычно в среднем по рынку. Поэтому важнее смотреть не на то, лучше ли отчет прогноза, а на то, как изменялась прибыль компаний за последние четыре квартала в целом. Главным "маяком" для рынка Штатов теперь является первая публикация ВВП США за III квартал и заседание ФРС 30 октября, на котором в третий и, возможно, последний раз за год будет понижен коридор базовой ставки на 0,25 процентного пункта, считает Бушуев.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, Народный банк Китая в понедельник неожиданно оставил базовую ставку без изменений, а глава регулятора И Ган отметил, что она находится на адекватном уровне. Внешнеторговые данные Японии неожиданно оказались слабыми. Процесс подготовки к выходу Великобритании из ЕС продолжается, инвесторы ждут также решений ЕЦБ, Банка России и ряда других национальных регуляторов. Британскому парламенту, вероятнее всего, предстоит еще одно решающее голосование по проблеме Brexit - законодателям снова предложат одобрить или отвергнуть уточненный план выхода страны из ЕС в соответствии с последними договоренностями между Лондоном и Брюсселем.

На текущей неделе выйдет много глобальных корпоративных публикаций по итогам III квартала. В четверг ожидаются решения по ключевым процентным ставкам ЕЦБ, Нацбанка Украины, а также центральных банков Турции, Швеции и Индонезии. В пятницу в 13:30 МСК должно быть объявлено решение по ключевой ставке Банка России. После интервью, которое председатель Центробанка Эльвира Набиуллина дала CNBC в минувшую пятницу, на рынке возросли ожидания снижения ставки на 50 базисных пунктов, отмечают эксперты Sberbank CIB.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), оптимизм на рынках акций сохраняется благодаря прогрессу в торговых переговорах между США и Китаем, а также на фоне ожиданий заседаний центральных банков.

Британский парламент в субботу не поддержал соглашение с ЕС по выходу Великобритании из Евросоюза, потребовав от премьера запроса в ЕС об очередной отсрочке. Сценарий с переносом Brexit пока остается наиболее вероятным. Негатив от этих новостей оказался умеренным. В то же время, оптимизм был подогрет заявлениями вице-премьера КНР Лю Хэ о том, что Китай и США добились существенного прогресса и заложили важную основу для соглашения первого этапа. Таким образом, вероятность того, что сделка первого этапа будет официально подписана Си и Трампом в ноябре в Чили, возрастает - это нивелирует существенную часть рисков для мировой экономики.

Глава ЦБ РФ Набиуллина ранее заявила, что регулятор допускает более решительное снижение ставки. Рынок сделал из этого вывод о том, что ЦБ может пойти на снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов, что вызвало снижение доходностей рублевых облигаций. При этом, что важно с точки зрения долгосрочных ожиданий, по мнению представителей ЦБ, о пересмотре цели по инфляции говорить пока рано, так как необходимо закрепление цели в восприятии обществом и рынками, а для пересмотра нейтрального диапазона пока просто недостаточно данных. Таким образом, при сохраняющемся прогнозе ЦБ РФ в 4% по инфляции, уровень ключевой ставки в 6% остается границей нейтрального диапазона, то есть при снижении ставки ниже этого уровня регулятор перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики, целью которой станет ускорение инфляции и повышение экономической активности. Поэтому в следующем году снижения ставки ниже 6% годовых не ожидается. В эту пятницу ЦБ РФ, скорее всего, снизит ключевую ставку на 25 б.п. (до 6,75% годовых). Рыночные котировки уже учитывают такое решение, поэтому выраженного влияние на курс рубля не будет, считают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступили акции ОАО "Приморье АКБ" (+39,3%), ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+27,9%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+11,3%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+4,8%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+3,2%), GDR Rus Agro (+3%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+2,3%).

GDR Rus Agro выросли на фоне выхода производственного квартального отчета компании. Группа "Русагро" в III квартале 2019 года увеличила выручку сахарного бизнеса на 7% (до 7,57 млрд рублей), выручка мясного подразделения выросла на 26% (до 7,13 млрд рублей), сообщила компания. Выручка масложирового бизнеса "Русагро" в июле-сентябре повысилась в 3,4 раза (до 15,64 млрд рублей) в связи с продолжающимся ростом объемов реализации продукции. Выручка сельскохозяйственного бизнеса "Русагро" в III квартале увеличилась на 54% (до 5,88 млрд рублей).

Подешевели бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-13,8%), ГДР X5 Retail Group (-4%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,7%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-2,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-1,8%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-1,3%), акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,3%, до 2462 рубля).

Аналитики Sberbank CIB понизили прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" с $16,66 до $13,6 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать" (GDR обращаются на Лондонской фондовой бирже, одна GDR приравнена к 1/3 обыкновенной акции компании - прим ИФ).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,162 млрд рублей (из них 6,693 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 6,204 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа").