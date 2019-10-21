Цены евробондов РФ в понедельник демонстрируют боковую динамику

Москва. 21 октября. Котировки российских еврооблигаций в понедельник демонстрируют в основном боковую динамику: часть бумаг плавно дешевеет, а часть выпусков - слегка прибавляет в цене. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного теряют в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 18 октября всего на 6 базисных пункта и составила 114% от номинала, что соответствует доходности 2,84% годовых (рост на 1,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась на 5 базисных пунктов, составив 100,83% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 1,585% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 0,5 пункта и составил 125,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 25 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 127,08% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 4,09% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 12 пунктов, опустившись до 123,10% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 4,05% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 22 базисных пункта - до 109,47% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 3,15% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году - на 9 базисных пунктов, до 109,34% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 2,35% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 60 базисных пунктов, подешевев до 118,6% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 4,115% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился на 10 базисных пунктов, до 106,48% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 3,29% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня не продемонстрировали ярко выраженной динамики. При этом возросший спрос на рисковые активы, наблюдаемый в последние два дня на фоне новостей относительно Brexit, компенсируется падением котировок и соответствующим ростом доходностей безрисковых активов, каковыми традиционно выступают US Treasuries. На этом фоне растут процентные ставки низкорискованных долговых бумаг не только в долларах, но и в евро, и в британских фунтах, и в швейцарских франках, то есть произошло падение интереса ко всем облигациям с низким уровнем доходности. В таких условиях, конечно, очень сложно расти котировкам отечественных евробондов. Но то, что они не падают в цене, уже само по себе является позитивным фактором", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.