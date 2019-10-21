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21 октября 2019 года 18:20
Мощный отскок в акциях "Яндекса" поддержал рост российского фондового рынка - БКС
Российский рынок акций начал неделю в позитивном ключе, индекс МосБиржи закрепился выше уровня 2750 пунктов, что с технической точки зрения открывает путь к 2800-2810 пунктам, сообщается в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. Подъему способствовали как внешние новости, так и внутренние корпоративные истории. "Главной внутренней историей роста в понедельник стали акции "Яндекса", совершившие мощный отскок на новостях о том, что требования к "значимым интернет-ресурсам", которые должны найти отражение в соответствующем законопроекте, могут быть существенно смягчены - предельная доля владения для иностранного капитала в таких компаниях может быть повышена с 20% до 50%", - отмечает эксперт БКС. В целом российский рынок получает поддержку со стороны умеренной активизации аппетитов к риску на глобальном уровне, на что среди прочего, по мнению Сергей Дейнеки, указывает динамика MSCI Emerging Markets. Под занавес торгов динамика роста отечественного рынка несколько сократилась на фоне снижения нефтяных цен - настроения на рынке "черного золота" продолжают сохранять в себе значительную долю неуверенности. "Во вторник, по нашим прогнозам, вероятна консолидация индекса МосБиржи выше 2750 пунктов, - прогнозирует аналитик "БКС Премьер". - Несмотря на технически позитивную картину, отсутствие очевидных драйверов для роста и высокая лабильность внешних настроений вряд ли позволят сформировать четкий тренд в торговой сессии. Не исключаем, что на динамику отдельных бумаг окажут влияние корпоративные истории. Завтра свои операционные результаты за III квартал представят Полюс, Русгидро, в этот же день X5Retail опубликует финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года по МСФО".
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22 октября 2019 года 11:20
Рубль заметно укрепляется на фоне позитивных новостей по торговым переговорам, прибавляя около 20 копеек в паре с долларом и 30 копеек в паре с евро, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Более того, в рамках недели рубль вполне может продолжить умеренное укрепление. "Поддержку рублю оказывают... читать дальше
.22 октября 2019 года 10:59
iti понизил прогнозную стоимость акций Evraz с 5,30 фунта стерлингов до 4 фунтов стерлингов за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "продавать" до "держать". читать дальше
.22 октября 2019 года 10:40
Пара USD/RUB уверенно закрепилась ниже отметки 64,0, сообщается в комментарии аналитиков Росбанка. Укреплению российского рубля способствует как оптимизм инвесторов перед заседанием Банка России (SGe: -50бп), так и предстоящие крупные налоговые выплаты 25 октября. Таким образом, до конца этой... читать дальше
.22 октября 2019 года 10:25
Москва. 22 октября. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. читать дальше
.22 октября 2019 года 10:22
Картинка по нефти особо не меняется, диапазон 58-61 долл./барр. остается актуальным, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Мы продолжаем смотреть на сырье скептически, рассчитывая на продолжение снижения на фоне отсутствия интереса спекулянтов", - прогнозирует аналитик банка Екатерина Крылова.... читать дальше
.22 октября 2019 года 09:59
Москва. 22 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики . читать дальше
.22 октября 2019 года 09:58
Пара доллар-рубль в ближайшие дни начнет движение в сторону годовых минимумов около 62,7 руб./долл. - Алор Брокер
Во вторник внешний фон для рубля слабо позитивный, отмечается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Но эксперт не исключает того, что рынок покупками высоконадежных облигаций продолжит отыгрывать ожидания снижения ставки Банка России, причем сразу на 5%. Кроме того,... читать дальше
.22 октября 2019 года 09:47
Открытие индекса МосБиржи во вторник состоится со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,2%, вблизи отметки 2760 п. - ИК "Алго Капитал"
Открытие индекса МосБиржи во вторник состоится со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,2%, вблизи отметки 2760 п., говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями станут... читать дальше
.22 октября 2019 года 09:39
Внешний фон во вторник складывается позитивным, американские фьючерсы растут на 0,2%. В плюсе и фондовая Азия, сообщается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Поэтому эксперт ждет открытия российского рынка ростом в районе 0,2%. Однако какие бумаги сегодня привлекут наибольший... читать дальше
.22 октября 2019 года 09:34
Внешний фон на начало вторника складывается позитивным, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка романа Антонова. Ожидания подвижек в торговом противостоянии поддерживают внешние рынки, но слабость нефтяных котировок и отсутствие внутренних сильных драйверов, по мнению эксперта, способны... читать дальше
.22 октября 2019 года 09:25
Внешний фон на утро вторника складывается, по оценке аналитиков, позитивным. Российские акции могут подрасти, однако слабость нефтяных котировок и отсутствие внутренних сильных драйверов не позволят "быкам" показать значительный рост. читать дальше
.22 октября 2019 года 09:23
Фондовый рынок США вырос, падение акций Boeing ограничило подъем Dow Jones. Азиатские фондовые индексы растут на оптимизме в отношении сделки США и Китая. Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $58,84 за баррель читать дальше
.22 октября 2019 года 09:10
Торги понедельника на внутреннем валютном рынке прошли в неактивном ключе - пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 63,60-63,90 руб./долл., а объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составили скромные 1,7 млрд долл., сообщается в комментарии главного аналитика... читать дальше
.21 октября 2019 года 19:34
Москва. 21 октября. Доллар США и евро лишь немного снижаются в ходе торгов на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль частично растерял темпы дневного укрепления к бивалютной корзине на фоне усилившегося падения нефтяных цен. читать дальше
.21 октября 2019 года 19:19
Москва. 21 октября. Рост рынка акций РФ вслед за мировыми фондовыми площадками в понедельник сдерживался дешевеющей нефтью, локомотивом подъема индексов выступили бумаги "Яндекса" на новостях о рекомендациях правительства РФ смягчить ограничения для иностранных участников в значимых интернет-ресурсах. читать дальше
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