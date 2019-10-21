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21 октября 2019 года 18:48
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: покупка от текущих уровней: $300,19; целевой уровень: $319; стоп-лосс: $291,5; ожидаемая доходность: +6,3%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве лекарств для лечения широкого спектра заболеваний: офтальмологические проблемы, рак, ревматоидный артрит, астма, атопический дерматит, боль и инфекционные заболевания. Привлекательность идеи: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 16,6. 3. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем "бычий сигнал". Цена пробила диагональный уровень сопротивления и получила полноценный бычий импульс. После окончания небольшой коррекции рост может продолжиться.. 4. Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий, причем, как выручка, так и прибыль. 5. Сильные продажи Dupixent в последнем квартале диверсифицировали базу доходов Regeneron и уменьшили зависимость от ведущего препарата Eylea. Одобрение препарата против рака кожи Libtayo также укрепило портфель компании. 5. Кризис опиоидов в США вдохнул новую жизнь в клиническую разработку ингибиторов фактора роста нервов (NGF) - танезумаба и фасинумаба. Это новые неопиоидные болеутоляющие средства. Фасинумаб разрабатывают и испытывают Regeneron совместно с Teva. Результаты 52-недельных клинических исследований этого перпарата будут известны уже в конце текущего года. 6. Аналитики ожидают сильного следующего квартального отчета этой компании. Риски открытия позиции: 1. Следующий квартальный отчёт выйдет 5 ноября. 2. Возможная реформа медицинского страхования в США. Вторая инвестиционная идея - Facebook, Inc.: продажа от текущих уровней: $185,85; целевой уровень: $172; стоп-лосс: $192,6; ожидаемая доходность: +7,5%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней. Facebook - крупнейшая социальная сеть в мире и одноимённая компания, владеющая ею. Привлекательность идеи: 1. Текущая цена акций компании выглядит достаточно высокой, P/E 31,4. 2. С точки зрения технического анализа мы видим, что цена отбивается от локального горизонтального уровня сопротивления. 3. Усиления контроля за деятельность компании со стороны регулирующих органов. 4. Проект Libra в последнее время встречает множество препятствий и критики со стороны регуляторов, как в США, так и других странах. На прошлой неделе рабочая группа "G7" заявила, что подобные криптовалюты могут поставить под угрозу всю мировую валютную систему и финансовую стабильность. 5. В начале этого месяца крупнейшие платежные компании Mastercard и Visa стали последними партнерами, которые вышли из группы, стоящей за проектом Libra. Среди других ключевых участников, которые ранее вышли из группы, были Stripe, eBay, Booking, PayPal. Риски открытия позиции: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Следующий квартальный отчёт выйдет 30 октября. Третья инвестиционная идея - Tyson Foods, Inc.: покупка от текущих уровней: $82,42; целевой уровень: $89; стоп-лосс: $79,1; ожидаемая доходность: +8%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней. Tyson Foods, Inc. - американская многонациональная корпорация, которая работает в пищевой промышленности . Компания является вторым по величине в мире производителем и продавцом мяса курицы , говядины и свинины. Привлекательность идеи: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 13,8. 3. С точки зрения технического анализа мы видим, что цена сейчас отбивается от горизонтального уровня поддержки в районе 80 долл. 4. Tyson Foods недавно объявила, что инвестировала в New Wave Foods, стартап, производящий заменитель креветок на растительной основе, рынок которого, как ожидают аналитики, будет большим, так как креветки являются одними из самых популярных морепродуктов. 5. Африканская чума свиней продолжает распространяться в Азии, что приводит к тотальной нехватки свинины, особенно страдает Китай. По данным правительства Китая, в сентябре импорт свинины в Китай вырос на 76% по сравнению с годом ранее. На прошлой неделе Tyson Foods заявила о полном прекращение использования препарата, рактопамина, что позволит в будущем существенно нарастить продажи в Китай и другие страны, где эта кормовая добавка запрещена. 6. Недавние заявления китайских и американских властей о возможном скором завершении торговой войны, что, согласно планируемому договору, приведет к росту закупок продовольствия Китаем из Штатов. Риски открытия позиции: 1. Изменение прогноза по результатам 4-го квартала в худшую сторону. 2. мСледующий квартальный отчёт выйдет 12 ноября.
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22 октября 2019 года 11:20
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.22 октября 2019 года 10:59
iti понизил прогнозную стоимость акций Evraz с 5,30 фунта стерлингов до 4 фунтов стерлингов за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "продавать" до "держать". читать дальше
.22 октября 2019 года 10:40
Пара USD/RUB уверенно закрепилась ниже отметки 64,0, сообщается в комментарии аналитиков Росбанка. Укреплению российского рубля способствует как оптимизм инвесторов перед заседанием Банка России (SGe: -50бп), так и предстоящие крупные налоговые выплаты 25 октября. Таким образом, до конца этой... читать дальше
.22 октября 2019 года 10:25
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.22 октября 2019 года 10:22
Картинка по нефти особо не меняется, диапазон 58-61 долл./барр. остается актуальным, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Мы продолжаем смотреть на сырье скептически, рассчитывая на продолжение снижения на фоне отсутствия интереса спекулянтов", - прогнозирует аналитик банка Екатерина Крылова.... читать дальше
.22 октября 2019 года 09:59
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.22 октября 2019 года 09:58
Пара доллар-рубль в ближайшие дни начнет движение в сторону годовых минимумов около 62,7 руб./долл. - Алор Брокер
Во вторник внешний фон для рубля слабо позитивный, отмечается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Но эксперт не исключает того, что рынок покупками высоконадежных облигаций продолжит отыгрывать ожидания снижения ставки Банка России, причем сразу на 5%. Кроме того,... читать дальше
.22 октября 2019 года 09:47
Открытие индекса МосБиржи во вторник состоится со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,2%, вблизи отметки 2760 п. - ИК "Алго Капитал"
Открытие индекса МосБиржи во вторник состоится со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,2%, вблизи отметки 2760 п., говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями станут... читать дальше
.22 октября 2019 года 09:39
Внешний фон во вторник складывается позитивным, американские фьючерсы растут на 0,2%. В плюсе и фондовая Азия, сообщается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Поэтому эксперт ждет открытия российского рынка ростом в районе 0,2%. Однако какие бумаги сегодня привлекут наибольший... читать дальше
.22 октября 2019 года 09:34
Внешний фон на начало вторника складывается позитивным, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка романа Антонова. Ожидания подвижек в торговом противостоянии поддерживают внешние рынки, но слабость нефтяных котировок и отсутствие внутренних сильных драйверов, по мнению эксперта, способны... читать дальше
.22 октября 2019 года 09:25
Внешний фон на утро вторника складывается, по оценке аналитиков, позитивным. Российские акции могут подрасти, однако слабость нефтяных котировок и отсутствие внутренних сильных драйверов не позволят "быкам" показать значительный рост. читать дальше
.22 октября 2019 года 09:23
Фондовый рынок США вырос, падение акций Boeing ограничило подъем Dow Jones. Азиатские фондовые индексы растут на оптимизме в отношении сделки США и Китая. Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $58,84 за баррель читать дальше
.22 октября 2019 года 09:10
Торги понедельника на внутреннем валютном рынке прошли в неактивном ключе - пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 63,60-63,90 руб./долл., а объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составили скромные 1,7 млрд долл., сообщается в комментарии главного аналитика... читать дальше
.21 октября 2019 года 19:34
Москва. 21 октября. Доллар США и евро лишь немного снижаются в ходе торгов на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль частично растерял темпы дневного укрепления к бивалютной корзине на фоне усилившегося падения нефтяных цен. читать дальше
.21 октября 2019 года 19:19
Москва. 21 октября. Рост рынка акций РФ вслед за мировыми фондовыми площадками в понедельник сдерживался дешевеющей нефтью, локомотивом подъема индексов выступили бумаги "Яндекса" на новостях о рекомендациях правительства РФ смягчить ограничения для иностранных участников в значимых интернет-ресурсах. читать дальше
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