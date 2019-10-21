На этой неделе вряд ли появятся факторы, которые поддержат цены на нефть - Альфа-банк

На этой неделе вряд ли появятся факторы, которые поддержат цены на нефть, говорится в обзоре "Альфа-банка". На прошлой неделе цены на нефть практически не менялись; цена Brent колебалась на уровне ниже $60 за барр. "Эта неделя началась их снижением, и мы ожидаем, что оно продолжится в ближайшие пять дней на фоне роста опасений по поводу перспектив роста и смягчения напряженности на Ближнем Востоке, - отмечают аналитики инвестбанка. - Поскольку следующее заседание OPEC+ запланировано на декабрь, краткосрочных драйверов роста цены на нефть нет на фоне увеличения добычи в США и роста экспорта".