На этой неделе в лидерах роста будут акции ИТ-компаний - Альфа-банк

На этой неделе в лидерах роста будут акции ИТ-компаний, так как правительство внесло поправки в законопроект, ограничивающий иностранное участие в капитале крупнейших российских Интернет-компаний, о чем сообщило агентство “Интерфакс”, говорится в обзоре "Альфа-банка".

Сейчас поправки предусматривают требование об ограничении иностранного владения голосующими акциями на уровне 50% минус одна акция. При этом предлагается предусмотреть перечень объективных критериев отнесения информационных ресурсов к значимым. "Мы считаем эти поправки позитивными для YNDX and MAIL, - отмечают эксперты инвестбанка. - Акции нефтегазовых и металлургических компаний на этой неделе, вероятно, сохранятся примерно на прежних уровнях на фоне отсутствия катализаторов роста после остановки недавних американокитайских торговых переговоров. Сильный курс рубля может оказать поддержку российским банкам, в том числе SBER и VTBR".