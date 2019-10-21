Рубль чуть укрепляется к доллару и евро в понедельник днем благодаря сохраняющемуся спросу на риск

Москва. 21 октября. Доллар США и евро немного снижаются в ходе торгов на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря сохраняющемуся "аппетиту к риску" на мировых рынках.

Курс доллара США составил 63,6575 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,10 руб./EUR1, подешевев на 9,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 10 копеек - до 67 рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 22 октября на 19,36 копейки, до 63,7606 руб./$1, и повысил курс евро на 3,97 копейки, до 71,1696 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное укрепление рубля к доллару и евро в ходе дневных торгов понедельника связано прежде всего с позитивными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала. При этом более активное повышение курса нацвалюты сдерживается снижающимися ценами на нефть, которые падают из-за опасений замедления темпов мировой экономики, а также из-за сохраняющейся неопределенности в отношении выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,57% - до $59,08 за баррель. В пятницу их цена опустилась на 0,82%, составив на закрытие $59,42 за баррель. На прошлой неделе стало известно о замедлении в третьем квартале темпов роста ВВП Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире, до минимального уровня почти за 30 лет. Кроме того, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 октября, взлетели на 9,28 млн баррелей при прогнозе роста всего на 4 млн баррелей. Число нефтяных буровых установок в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличилось на 1 единицу - до 713, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Подъем был зафиксирован вторую неделю подряд.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, доллар на внутреннем валютном рынке стремится к сентябрьскому минимуму 63,61 руб./$1. При этом евро отступил от сопротивления 71,40 руб./EUR1, неспособность преодолеть которое может вернуть его к поддержке 70,90 руб./EUR1. На этой неделе на динамику рубля большое влияние могут оказать итоги пятничного заседание ЦБ РФ. Согласно заявлениям главы центробанка Эльвиры Набиуллиной, снижение процентной ставки теперь может осуществляться более агрессивно. Неделя в целом ожидается интересной на события - глобальные инвесторы будут ждать разрешения вопроса с Brexit, а также новостей относительно судьбы торговой сделки между США и Китаем.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, с фундаментальной точки зрения рубль локально переоценен. "При ценах на нефть марки Brent вблизи $60 за баррель равновесный курс пары "доллар/рубль", согласно нашей модели, расположен ближе к отметке 66 руб./$1. Однако в краткосрочной перспективе отношение глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets оказывает ключевое влияние на валютный курс рубля, в связи с этим локально при сохранении высокого "аппетита к риску" фаза укрепления нацвалюты может продолжиться, в частности доллар локально может опуститься в район 63,5 руб./$1", -отмечает аналитик.

"Доллар стремительно снижается к большинству валют на мировом рынке под давлением растущих ожиданий снижения ставки ФРС. Основной вклад в падение индекса американской валюты вносит евро, который активно отыгрывает потери на фоне вероятного сужения диапазона между процентными ставками в двух экономиках после заседания ФРС в следующую среду. Индекс доллара добрался до минимумов августа. На предстоящей неделе стартует "марафон" заседаний мировых Центробанков, который завершится в следующую среду заседанием американского регулятора. На протяжении этого временного отрезка доллар будет оставаться под давлением. В ближайшие пять дней решение по дальнейшей монетарной политике примут европейский ЦБ и Банк России. Последний практически со 100% вероятностью снизит ставку, о чем свидетельствовали последние комментарии Эльвиры Набиуллиной и ее заместителя, Ксении Юдаевой. Дополнительную поддержку российской валюте окажет пик налогового периода, приходящийся на пятницу", - полагает эксперт "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.

"Рубль начинает неделю на комфортных уровнях. Приближение пика налогового периода при в целом нейтральном внешнем фоне формирует предпосылки для умеренного укрепления рубля в течение недели. Европейские данные по PMI (в четверг), мягкая риторика от ЕЦБ и вероятное ослабление оптимизма по Brexit, скорее всего, позволят рублю чувствовать себя более уверенно в паре с евро, чем с долларом, и вернуться в диапазон 70-71 руб./EUR1. Пятничное заседание Банка России имеет шансы завершиться снижением ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов, однако, это вряд ли вызовет сильную реакцию рубля", - считают эксперты Нордеа банка.

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в понедельник, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов подросла. Так, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок снизились на 2 базисных пункта - до 7,10% и 7,11% годовых, соответственно. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц не изменилась, составив, как и днем ранее, 7,08% годовых; ставка на срок 3 месяца выросла на 1 базисный пункт, до 7,16% годовых, а на срок 6 месяцев - на 2 базисных пункта, до 7,22% годовых.