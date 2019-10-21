БКС Глобал Маркетс закрыл торговую идею "Лонг в акциях Мосбиржи", поскольку краткосрочные катализаторы сработали

"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Московской биржи", поскольку краткосрочные катализаторы - стратегия-2024 и обновление дивидендной политики - сработали, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Елены Царевой.

"Статегия-2024, обновление дивидендной политики поддержали котировки акций "Мосбиржи". Стратегия-2024 подтвердила сохранение основных бизнес-направлений биржи, а также установила целевой CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах - прим. ИФ) для комиссионных доходов на 2018-24 годы (около 10%), что выглядит обоснованно. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) также обновила свою дивидендную политику, которая предполагает выплату всего свободного денежного потока (FCF) и повышение минимального коэффициента выплат с 55% до 60% чистой прибыли. "Мосбиржа" определяет FCF как операционная прибыль минус операционные расходы, капзатраты, налоги, потенциальные сделки M&A и потребности "Национального клирингового центра" (НКЦ) в капитале, при этом прибавляются амортизация и обесценение. Такой подход повышает прогнозируемость дивидендов", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что долгосрочные драйверы роста котировок акций биржи сохраняются.

"Как сообщил менеджмент "Мосбиржи", достижению целей по комиссионным доходам до 2024 года включительно будет способствовать растущее число розничных клиентов, а также инициативы в отношении маркетплейса. Число розничных клиентов в сегменте ценных бумаг увеличилось до 3,1 млн уникальных пользователей (против 1,3 млн в 2017 году), при этом доля ритейла на вторичном рынке акций составила 34%, в деривативах - 45%. В отношении маркетплейса биржа планирует открыть 5% депозитов (или 1 трлн рублей), что поддержит продажу инвестпродуктов потенциальным 25 млн индивидуальных инвесторов", - пишет Царева.

Кроме того, по ее мнению, дивиденды за 2019 год (март 2020 года) являются долгосрочным триггером роста стоимости акций "Мосбиржи". "FCF в 2019 году, с учетом начисления операционных резервов в размере 2,5 млрд рублей и текущего уровня капитала НКЦ, подразумевает дивиденд на акцию по меньшей мере без изменений год к году (7,7 рубля), что соответствует достаточно высокой дивдоходности на 12 месяцев (8,3%)", - отмечает аналитик.