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21 октября 2019 года 16:40
БКС Глобал Маркетс закрыл торговую идею "Лонг в акциях Мосбиржи", поскольку краткосрочные катализаторы сработали
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Московской биржи", поскольку краткосрочные катализаторы - стратегия-2024 и обновление дивидендной политики - сработали, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Елены Царевой. "Статегия-2024, обновление дивидендной политики поддержали котировки акций "Мосбиржи". Стратегия-2024 подтвердила сохранение основных бизнес-направлений биржи, а также установила целевой CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах - прим. ИФ) для комиссионных доходов на 2018-24 годы (около 10%), что выглядит обоснованно. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) также обновила свою дивидендную политику, которая предполагает выплату всего свободного денежного потока (FCF) и повышение минимального коэффициента выплат с 55% до 60% чистой прибыли. "Мосбиржа" определяет FCF как операционная прибыль минус операционные расходы, капзатраты, налоги, потенциальные сделки M&A и потребности "Национального клирингового центра" (НКЦ) в капитале, при этом прибавляются амортизация и обесценение. Такой подход повышает прогнозируемость дивидендов", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем отмечается, что долгосрочные драйверы роста котировок акций биржи сохраняются. "Как сообщил менеджмент "Мосбиржи", достижению целей по комиссионным доходам до 2024 года включительно будет способствовать растущее число розничных клиентов, а также инициативы в отношении маркетплейса. Число розничных клиентов в сегменте ценных бумаг увеличилось до 3,1 млн уникальных пользователей (против 1,3 млн в 2017 году), при этом доля ритейла на вторичном рынке акций составила 34%, в деривативах - 45%. В отношении маркетплейса биржа планирует открыть 5% депозитов (или 1 трлн рублей), что поддержит продажу инвестпродуктов потенциальным 25 млн индивидуальных инвесторов", - пишет Царева. Кроме того, по ее мнению, дивиденды за 2019 год (март 2020 года) являются долгосрочным триггером роста стоимости акций "Мосбиржи". "FCF в 2019 году, с учетом начисления операционных резервов в размере 2,5 млрд рублей и текущего уровня капитала НКЦ, подразумевает дивиденд на акцию по меньшей мере без изменений год к году (7,7 рубля), что соответствует достаточно высокой дивдоходности на 12 месяцев (8,3%)", - отмечает аналитик.
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22 октября 2019 года 11:20
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.22 октября 2019 года 10:40
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.22 октября 2019 года 09:39
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.22 октября 2019 года 09:23
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.22 октября 2019 года 09:10
Торги понедельника на внутреннем валютном рынке прошли в неактивном ключе - пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 63,60-63,90 руб./долл., а объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составили скромные 1,7 млрд долл., сообщается в комментарии главного аналитика... читать дальше
.21 октября 2019 года 19:34
Москва. 21 октября. Доллар США и евро лишь немного снижаются в ходе торгов на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль частично растерял темпы дневного укрепления к бивалютной корзине на фоне усилившегося падения нефтяных цен. читать дальше
.21 октября 2019 года 19:19
Москва. 21 октября. Рост рынка акций РФ вслед за мировыми фондовыми площадками в понедельник сдерживался дешевеющей нефтью, локомотивом подъема индексов выступили бумаги "Яндекса" на новостях о рекомендациях правительства РФ смягчить ограничения для иностранных участников в значимых интернет-ресурсах. читать дальше
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