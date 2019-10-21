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Главная / Мнения аналитиков / Raiffeisenbank снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" и оценку на 6%
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21 октября 2019 года 16:17
Raiffeisenbank снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" и оценку на 6%
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с 255 рублей до 240 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать". По мнению Полищука, потенциал роста рыночной стоимости акций "Газпрома" с текущих уровней ограничен из-за слабой динамики цен на газ. Как полагает эксперт, несмотря на ожидаемое частичное восстановление спотовых цен на газ в Европе, они будут по-прежнему заметно ниже уровня 2018 года. В то же время эксперт отмечает, что, хотя свободный денежный поток "Газпрома", скорее всего, существенно сократится по итогам 2019 года, компания может сохранить выплату высоких дивидендов за счет дополнительных поступлений от продажи казначейских акций и финансирования капитальных вложений за счет долга. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет 259,6 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 228,1 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром
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