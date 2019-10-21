Ключевые проинфляционные риски в обозримой перспективе остаются в силе, ЦБ снизит ставку на 25 бп - ИК "Велес Капитал"

Ключевые проинфляционные риски в обозримой перспективе остаются в силе, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В частности, инфляционные ожидания продолжают снижаться достаточно медленным темпами и в целом остаются повышенными. Сохраняются риски замедления мировой экономики под влиянием торгового конфликта (свежие данные по замедлению экономики Китая стали отличной иллюстрацией данного фактора). Внутренние инфляционные риски, связанные с ускоренным расходованием бюджетных средств в конце текущего года и в начале 2020 г., а также с расходованием средств из ФНБ, также остаются в силе.

"Мы полагаем, что на неопорном заседании 25 октября Банк России ограничится снижением ключевой ставки на 25 бп (до 6,75% годовых) и понижением прогнозного ориентира по инфляции на конец 2019 г. Возможность снижения ставки сразу на 50 бп, на наш взгляд, ЦБ оставит себе уже на следующий год и использует ее в том случае, если годовая инфляция надолго задержится ниже целевого уровня в 4%", - прогнозирует Юрий Кравченко.