Рынок акций РФ утром растет на бумагах Яндекса, ЛУКОЙЛа и Сбербанка

Москва. 21 октября. Рынок акций РФ утром в понедельник растет по индексам за счет взлета акций "Яндекса" на новостях о рекомендациях правительства РФ смягчить ограничения для иностранных участников в значимых интернет-ресурсах; также индексы подталкивают вверх дорожающие акции "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2765,82 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1366,55 пункта (+0,8%) - уровень почти месячной давности; динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,9%.

Доллар стоит 63,76 рубля (без изменений).

Акции "Яндекса" выросли до 2076,4 рубля (+7,4%) при объеме торгов более 2,268 млрд рублей (бумаги лидируют по обороту на бирже).

В правительстве РФ рекомендовали ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте. Источник пояснил, что отзыв правительства на законопроект депутата Антона Горелкина о внесении изменений в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" об ограничении 20%-ной доли иностранного владения значимыми интернет-ресурсами направлен в парламент.

Также подросли акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,4%), Сбербанка (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%).

Подешевели бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%).

Индексы в США в пятницу снизились, давление на индекс Dow Jones (-1%) оказало падение акций Boeing (-6,8%) и Johnson & Johnson (-6,2%), при этом инвесторы анализировали корпоративную отчетность и следили за новостями, касающимися выхода Великобритании из Европейского союза.

К закрытию торгов о результатах за третий квартал отчитались 15% компаний, входящих в индекс S&P 500, при этом 84% от этого количества получили прибыль в расчете на акцию выше ожиданий рынка, тогда как 64% сообщили о превзошедшей прогнозы выручке, свидетельствуют данные FactSet.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%), "плюсуют" Европа (CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,2-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%), несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) и торговых переговоров между США и КНР.

Британский парламент отказался в субботу голосовать по соглашению о Brexit, обязал премьер-министра страны Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке.

Объем японского экспорта в сентябре сократился по итогам десятого месяца подряд, в том числе из-за снижения спроса со стороны крупнейших торговых партнеров США и КНР. По данным японского Минфина, показатель упал на 5,2% в годовом выражении, тогда как опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидали снижения всего на 4%.

Народный банк Китая в понедельник оставил без изменения ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком этим летом, на уровне 4,2% годовых. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали ее снижение до 4,15% годовых.

Нефть в понедельник делает попытки стабилизации после падения по итогам прошедшей недели; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 18 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $59,36 за баррель (-0,1% и -0,8% в пятницу), декабрьская цена WTI - $53,97 за баррель (+0,2% и -0,3% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подешевела примерно на 1,8%, WTI - на 1,7%.

На прошлой неделе стало известно о замедлении в третьем квартале темпов роста ВВП Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире, до минимального уровня почти за 30 лет. Кроме того, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 октября, взлетели на 9,28 млн баррелей при прогнозах роста на 3-4 млн баррелей.

Число нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 1 единицу - до 713, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Подъем был зафиксирован вторую неделю подряд.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Альберта Короева, индекс МосБиржи начинает неделю ростом, и если ранее индикатор тянули вверх акции "ЛУКОЙЛа", то теперь позитивный вклад добавляют бумаги "Яндекса", дорожающие на новостях о том, что кабмин РФ может ограничиться менее жесткими требованиями к "значимым интернет-ресурсам".

Продолжается ралли в ОФЗ: инвесторы ждут снижения ставки Банком России, что поддерживает спрос на рубль и давит на акции экспортеров в определенной степени. Снижение рисков по эскалации торговых войн и рисков неконтролируемого Brexit поддерживает рисковые активы, в Европе фондовые индексы растут, отмечает эксперт.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, закрепление индекса МосБиржи выше сопротивления 2750 пунктов открыло дорогу для движения в сторону исторических максимумов (максимум был зафиксирован 5 июля - 2848,4 пункта - прим. ИФ). Внешний фон, скорее, благоволит продолжению покупок, хотя особо полагаться на него не стоит - российский рынок акций выглядит слабо, и прежде всего из-за отсутствия притока свежих денег.

В то же время некоторый оптимизм в пользу решения вопроса с недостатком средств внушает рост акций Сбербанка и "Яндекса". Акции Сбербанка преодолели сопротивление 230 руб. и нацелились на следующий уровень 242 руб. Также продолжают расти в цене акции "ЛУКОЙЛа", подогреваемые новой дивидендной политикой и программой обратного выкупа акций. Нефть Brent пока не смогла закрепиться выше отметки $60 за баррель, целью для "быков" выступает отметка $62 за баррель.

Евровалюта постепенно дешевеет, отыгрывая неудачу по голосованию в британском парламенте сделки по Brexit. Однако практически нет сомнений, что Великобритания расстанется с Евросоюзом в ближайшие месяцы, считает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, на глобальных рынках в последние дни отсутствует выраженная тенденция, в центре внимания инвесторов остаются вопросы Brexit и отчетности американских компаний, но общее отношение инвесторов к рисковым активам пока принципиальным образом не меняется.

На выходных ключевым ньюсмейкером стал британский парламент, в котором было запланировано голосование по вопросу ратификации достигнутого на прошлой неделе соглашения о выходе страны из ЕС, однако по факту оказалась принята поправка Летвина о необходимости правительства запросить отсрочку (перенести "дедлайн" по выходу Британии из ЕС с 31 октября на три месяца), это как страховка от возможности выхода из союза без сделки. На этой неделе премьер-министр Британии продолжит встречи со спикером нижней палаты Беркоу, соответственно, тема Brexit, вероятно, будет оставаться в центре внимания и на текущей неделе.

Предстоящее в понедельник заседание Европейского центробанка станет последним под руководством Марио Драги (с ноября на пост главы ЕЦБ вступает Кристина Лагард), поэтому ожидать серьезных изменений текущего монетарного курса или даже риторики вряд ли рационально, считает Поддубский.

Как отмечает начальник управления анализа рынков компании "Открытие брокер" Константин Бушуев, премьер Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о Brexit с ЕС, но парламент в субботу принял постановление о том, чтобы премьер-министр просил очередной отсрочки по Brexit у ЕС до февраля. США в пятницу все же ввели пошлины против товаров из ЕС на сумму в 7,5 млрд евро (10% на самолеты и 25% на продукты питания), теперь через квартал стоит ждать ответных пошлин ЕС.

Рынки также уже настроены на снижение ставки ФРС на октябрьском заседании. Впрочем, судя по фьючерсам на Чикагской бирже, это может быть локально последнее снижение, после чего ставка весь 2020 год может простоять в боковом диапазоне. Наибольший интерес в течение недели могут представлять заседания ЕЦБ, Банка России, а также пик сезона отчетов в США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+14,6%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,7%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+2,5%), "префы" "Саратовского НПЗ" (MOEX: KRKN) (+1,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-21,9%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,002 млрд рублей (из них 1,155 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).