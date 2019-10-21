Рынки могут оказаться по давлением после волны оптимизма прошлой недели - ING Bank

После волны оптимизма прошлой недели рынки могут оказаться по давлением неопределенности по Brexit, слабых данных по промпроизводству в США (-0,4% м/м в сентябре после +0,8% м/м в августе) и росту ВВП Китая (6,0% в 3К19 после 6,2% в 2К19) и очередного понижения мировых прогнозов МВФ, говорится в обзоре ING Bank.

Рынки также ожидают подробностей «первой фазы» сделки США-Китай, над текстом которой работа продолжится минимум до саммита АТЭС 16-17 ноября, где возможно ее подписание.

"Российский рынок в конце прошлой недели получил сильную поддержку от главы ЦБ, которая в интервью CNBC накануне «недели тишины» заявила о готовности к более решительным действиям на фоне снижения инфляционных рисков. Неясно, подчеркивала ли она сигнал, сделанный неделей ранее, или усиливала его, но участники рынка теперь не исключают снижение ставки на 50 б.п. 25 октября, что поддерживает ралли в ОФЗ и рубле", - отмечают эксперты ING Bank.