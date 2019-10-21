При ценах на нефть марки Brent вблизи 60 долл/барр. равновесный курс пары доллар/рубль расположен у отметки в 66 руб/долл. - Промсвязьбанк

С фундаментальной точки зрения в рубле имеется локальная переоценка, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "При ценах на нефть марки Brent вблизи 60 долл/барр. равновесный курс пары доллар/рубль, согласно нашей модели, расположен ближе к отметке в 66 руб/долл., - отмечает главный аналитик банка Михаил Поддубский. - Однако в краткосрочной перспективе отношение глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets оказывает ключевой влияние на валютный курс, в связи с этим локально при сохранении высокого аппетита к риску фаза укрепления рубля еще может продолжиться".

По мнению эксперта, при сохранении текущих тенденций на глобальных рынках видим шансы на снижение пары доллар/рубль в район 63,50 руб/долл. При этом Михаил Поддубский считатм, что в среднесрочной перспективе потенциал дальнейшего укрепления российской валюты ограничен. Базовым сценарием на эту неделю видится диапазон 63,50-64,50 руб/долл.