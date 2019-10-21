.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Российская валюта может продолжить рост на фоне ралли в ОФЗ и слабости доллара на мировом рынке - БКС
.
21 октября 2019 года 12:17
Российская валюта может продолжить рост на фоне ралли в ОФЗ и слабости доллара на мировом рынке - БКС
Доллар стремительно снижается к большинству валют на мировом рынке под давлением растущих ожиданий снижения ставки ФРС, сообщается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Сергея Гайворонского. На предстоящей неделе стартует "марафон" заседаний мировых Центробанков, который завершится в следующую среду заседанием американского регулятора. На протяжении этого временного отрезка американская валюта будет оставаться под давлением. В следующие 5 дней решение по дальнейшей политике примут европейский ЦБ и Банк России. "Последний практически со 100% вероятностью снизит ставку, о чем свидетельствовали последние комментарии Набиуллиной и ее заместителя, Юдаевой, - указывает аналитик БКС. - В преддверии данного события ОФЗ ускоряют рост, что должно поддержать дальнейшее укрепление рубля. Дополнительную поддержку российской валюте окажет пик налогового периода, запланированный на пятницу". Доллар снижается по отношению ко всем ключевым валютам, указывает также Сергей Гайворонский. Основной вклад в падение индекса американской валюты вносит евро, который активно отыгрывает потери на фоне вероятного сужения диапазона между процентными ставками в двух экономиках после заседания ФРС в следующую среду. Индекс доллара добрался до минимумов августа. Аппетит к риску держится на нейтральном уровне на фоне неопределенности по ключевым событиям: торговой сделки, решения по Brexit и геополитической напряженности в Сирии. "Пара USD/RUB продолжает рост, как и большинство валют EM, - комментирует эксперт "БКС Брокер". - Курс доллара добрался до сильной поддержки на уровне 63,7, где ранее было остановлено укрепление рубля в сентябре. В случае пробоя данной отметки, откроется дорога к минимумам этого лета. Доллар остается в нисходящем канале на 4-х часовом графике, значительной перепроданности не обнаружено. Снижение нефтяных цен в пятницу немного тормозило укрепление российской валюты, сегодня "черное золото" демонстрирует нейтральную динамику".
.
22 октября 2019 года 11:20
Рубль заметно укрепляется на фоне позитивных новостей по торговым переговорам, прибавляя около 20 копеек в паре с долларом и 30 копеек в паре с евро, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Более того, в рамках недели рубль вполне может продолжить умеренное укрепление. "Поддержку рублю оказывают... читать дальше
.22 октября 2019 года 10:59
iti понизил прогнозную стоимость акций Evraz с 5,30 фунта стерлингов до 4 фунтов стерлингов за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "продавать" до "держать". читать дальше
.22 октября 2019 года 10:40
Пара USD/RUB уверенно закрепилась ниже отметки 64,0, сообщается в комментарии аналитиков Росбанка. Укреплению российского рубля способствует как оптимизм инвесторов перед заседанием Банка России (SGe: -50бп), так и предстоящие крупные налоговые выплаты 25 октября. Таким образом, до конца этой... читать дальше
.22 октября 2019 года 10:25
Москва. 22 октября. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. читать дальше
.22 октября 2019 года 10:22
Картинка по нефти особо не меняется, диапазон 58-61 долл./барр. остается актуальным, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Мы продолжаем смотреть на сырье скептически, рассчитывая на продолжение снижения на фоне отсутствия интереса спекулянтов", - прогнозирует аналитик банка Екатерина Крылова.... читать дальше
.22 октября 2019 года 09:59
Москва. 22 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики . читать дальше
.22 октября 2019 года 09:58
Пара доллар-рубль в ближайшие дни начнет движение в сторону годовых минимумов около 62,7 руб./долл. - Алор Брокер
Во вторник внешний фон для рубля слабо позитивный, отмечается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Но эксперт не исключает того, что рынок покупками высоконадежных облигаций продолжит отыгрывать ожидания снижения ставки Банка России, причем сразу на 5%. Кроме того,... читать дальше
.22 октября 2019 года 09:47
Открытие индекса МосБиржи во вторник состоится со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,2%, вблизи отметки 2760 п. - ИК "Алго Капитал"
Открытие индекса МосБиржи во вторник состоится со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,2%, вблизи отметки 2760 п., говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями станут... читать дальше
.22 октября 2019 года 09:39
Внешний фон во вторник складывается позитивным, американские фьючерсы растут на 0,2%. В плюсе и фондовая Азия, сообщается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Поэтому эксперт ждет открытия российского рынка ростом в районе 0,2%. Однако какие бумаги сегодня привлекут наибольший... читать дальше
.22 октября 2019 года 09:34
Внешний фон на начало вторника складывается позитивным, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка романа Антонова. Ожидания подвижек в торговом противостоянии поддерживают внешние рынки, но слабость нефтяных котировок и отсутствие внутренних сильных драйверов, по мнению эксперта, способны... читать дальше
.22 октября 2019 года 09:25
Внешний фон на утро вторника складывается, по оценке аналитиков, позитивным. Российские акции могут подрасти, однако слабость нефтяных котировок и отсутствие внутренних сильных драйверов не позволят "быкам" показать значительный рост. читать дальше
.22 октября 2019 года 09:23
Фондовый рынок США вырос, падение акций Boeing ограничило подъем Dow Jones. Азиатские фондовые индексы растут на оптимизме в отношении сделки США и Китая. Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $58,84 за баррель читать дальше
.22 октября 2019 года 09:10
Торги понедельника на внутреннем валютном рынке прошли в неактивном ключе - пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 63,60-63,90 руб./долл., а объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составили скромные 1,7 млрд долл., сообщается в комментарии главного аналитика... читать дальше
.21 октября 2019 года 19:34
Москва. 21 октября. Доллар США и евро лишь немного снижаются в ходе торгов на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль частично растерял темпы дневного укрепления к бивалютной корзине на фоне усилившегося падения нефтяных цен. читать дальше
.21 октября 2019 года 19:19
Москва. 21 октября. Рост рынка акций РФ вслед за мировыми фондовыми площадками в понедельник сдерживался дешевеющей нефтью, локомотивом подъема индексов выступили бумаги "Яндекса" на новостях о рекомендациях правительства РФ смягчить ограничения для иностранных участников в значимых интернет-ресурсах. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.