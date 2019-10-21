Российская валюта может продолжить рост на фоне ралли в ОФЗ и слабости доллара на мировом рынке - БКС

Доллар стремительно снижается к большинству валют на мировом рынке под давлением растущих ожиданий снижения ставки ФРС, сообщается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Сергея Гайворонского. На предстоящей неделе стартует "марафон" заседаний мировых Центробанков, который завершится в следующую среду заседанием американского регулятора. На протяжении этого временного отрезка американская валюта будет оставаться под давлением.

В следующие 5 дней решение по дальнейшей политике примут европейский ЦБ и Банк России. "Последний практически со 100% вероятностью снизит ставку, о чем свидетельствовали последние комментарии Набиуллиной и ее заместителя, Юдаевой, - указывает аналитик БКС. - В преддверии данного события ОФЗ ускоряют рост, что должно поддержать дальнейшее укрепление рубля. Дополнительную поддержку российской валюте окажет пик налогового периода, запланированный на пятницу".

Доллар снижается по отношению ко всем ключевым валютам, указывает также Сергей Гайворонский. Основной вклад в падение индекса американской валюты вносит евро, который активно отыгрывает потери на фоне вероятного сужения диапазона между процентными ставками в двух экономиках после заседания ФРС в следующую среду. Индекс доллара добрался до минимумов августа. Аппетит к риску держится на нейтральном уровне на фоне неопределенности по ключевым событиям: торговой сделки, решения по Brexit и геополитической напряженности в Сирии.

"Пара USD/RUB продолжает рост, как и большинство валют EM, - комментирует эксперт "БКС Брокер". - Курс доллара добрался до сильной поддержки на уровне 63,7, где ранее было остановлено укрепление рубля в сентябре. В случае пробоя данной отметки, откроется дорога к минимумам этого лета. Доллар остается в нисходящем канале на 4-х часовом графике, значительной перепроданности не обнаружено. Снижение нефтяных цен в пятницу немного тормозило укрепление российской валюты, сегодня "черное золото" демонстрирует нейтральную динамику".