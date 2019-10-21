Sberbank CIB снизил рейтинг GDR ФосАгро до "держать" и оценку на 18%

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $16,66 до $13,6 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $14,83 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $12,94 за штуку.