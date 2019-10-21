Нефть не в силах выйти за предел диапазона 58-61 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк

Нефть не в силах выйти за предел диапазона 58-61 долл./барр., сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. В центре внимания обсуждения предстоящих торговых переговоров США и КНР (встреча намечена на ноябрь в ходе саммита APEC) и общее замедление темпов мировой экономики и спроса на сырье.

"Спекулянты продолжают сокращать лонги по нефти – чистые длинные позиции на ICE на минимумах за последние 9 месяцев. В случае ухудшения общерыночной конъюнктуры мы продолжаем опасаться теста снизу нефтью зоны 58-61 долл./барр." - отмечает Екатерина Крылова.