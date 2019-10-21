Торговый диапазон на текущую неделю по паре USD/RUB: 63,60-64,60 - Банк "Русский Стандарт"

Пик налоговых выплат, приходящихся на 25 октября (НДПИ, НДС и акцизов), решение по ставке ЕЦБ (24 октября) и Банка России (25 октября) - все это будет в центре внимания на текущей неделе, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максима Тимошенко. Не только само решение Банка России станет важным для российского рубля, но и все последующие комментарии.

"В свете недавних новостей о более решительных, чем обычно, шагах в отношении смягчения денежно-кредитной политики, ралли на ОФЗ продолжается, - указывает эксперт. - Также благоприятно сказать на рубле на неделе могут пик налоговых выплат и отсутствие негативного внешнего фона (оптимизм на заключение сделки Великобритании и Евросоюза по выходу королевства из ЕС, согласие Турции приостановить свое наступление в Сирии и отсутствие неприятных сюрпризов по переговорам между США и Китаем). Главные риски для рубля - слабеющий спрос на нефть, а также данные о замедлении экономического роста Китая в условиях торговой войны. Торговый диапазон по паре USD/RUB: 63,60-64,60, по паре EUR/RUB: 70,50-71,60".