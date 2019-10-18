Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за миром благодаря соглашениям по Brexit и торговле США-КНР

Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил рост вместе с мировыми фондовыми площадками благодаря предварительным соглашениям по торговой сделке США и Китая, а также по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit), индексы РТС и МосБиржи поднялись к уровням конца сентября-начала октября. На этом фоне отмечался возросший интерес инвесторов к рисковым активам, при этом акции и облигации РФ оказались фаворитами среди развивающихся рынков.

Так, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 10 по 16 октября составил порядка $20 млн против оттока $80 млн неделей ранее (третья неделя непрерывного оттока). В то же время в фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток на уровне $50 млн против оттока $10 млн неделей ранее (данные EPFR Global).

В период с 14 по 18 октября индекс МосБиржи вырос на 1,7% и составил 2752,91 пункта, индекс РТС прибавил 1,9% и достиг 1355,27 пункта на фоне снижения доллара до 63,99 руб./$1 (-0,22 рубля) и снижения декабрьской нефти Brent на 1,9% или $1,12.

Рынок акций РФ начал неделю с нисходящей коррекции вслед за Европой и нефтью в рамках фиксации прибыли игроками по факту заключения между США и Китаем промежуточной торговой сделки; индекс МосБиржи опустился ниже 2700 пунктов. Подросли акции "Яндекса" (+4%) после обвала почти на 20% 11 октября на рекордных оборотах после известий о законопроекте о значимых интернет-ресурсах, который предполагает ограничить участие в них нерезидентов уровнем 20%. Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,6%) на новостях, что президент РФ поручил правительству до 1 ноября компенсировать авиакомпаниям из резервного фонда дополнительные расходы на топливо, понесенные в 2018 году.

Президент США Дональд Трамп 11 октября объявил о заключении "очень значительной сделки" с КНР, которая является первым этапом урегулирования торгового спора, охватывает вопросы интеллектуальной собственности, валютной политики и финансовых услуг, а также предусматривает увеличение Китаем импорта американской сельхозпродукции в объеме $40-50 млрд. Вашингтон объявил, что не станет увеличивать пошлины на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд с 15 октября, однако решений по пошлинам на товары КНР объемом $160 млрд в год, запланированных на декабрь, не принималось, как и решений в отношении китайского технологического гиганта Huawei.

Федеральная резервная система (ФРС) объявил, что с 15 октября начнет выкупать казначейские векселя общим объемом $60 млрд в месяц, выкуп продлится как минимум до конца второго квартала 2020 года. Нефть Brent опустилась в понедельник в рамках коррекции в район $59 за баррель.

Во вторник рынок акций РФ возобновил подъем благодаря улучшению внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после выхода в США сильных квартальных отчетов ряда компаний и банков (отчеты JPMorgan, Citigroup, UnitedHealth Group и Johnson & Johnson превысили ожидания, разочаровал только отчет Goldman Sachs); индекс МосБиржи отскочил выше 2715 пунктов на бумагах "ЛУКОЙЛа" (+2,8%). Выросли акции "Мосбиржи" (+2%) на фоне утверждения новой дивидендной политики, согласно которой нижняя граница дивидендных выплат увеличена с 55% до 60% от чистой прибыли по МСФО (биржа будет стремиться направлять на дивиденды ежегодно весь свободный денежный поток).

Подешевели акции НЛМК (-2,7%, до минимума с июля 2017г) и ММК (-1,2%, до минимума с августа 2017г) на фоне выхода слабых отчетов за III квартал.

Китайские власти объявили о намерениях провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин. Нефть Brent утром опускалась к $58 за баррель, но к вечеру отскочила к прежним $59 за баррель.

В среду рынок акций РФ поднялся к уровням 2,5-недельной давности по индексам на фоне вернувшейся к росту нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи превысил 2740 пунктов, при этом локомотивом роста выступили обновившие максимум с апреля акции "ЛУКОЙЛа" (+1,9%) на новостях о дивидендах и выкупе бумаг с рынка по оферте.

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев в размере 192 рубля на акцию (реестр акционеров закроется 20 декабря), в будущем НК будет направлять на дивиденды 100% скорректированного денежного потока. "ЛУКОЙЛ" также планирует оферту на выкуп 25 млн акций по цене 5,3 тыс. рублей за штуку.

В США в среду вышли слабые статданные по розничным продажам за сентябрь (показатель сократился на 0,3% впервые за 7 месяцев, тогда как эксперты ожидали роста на 0,3%), что подогрело ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва. Нефть Brent поднялась к $59,5 за баррель в ожидании статистики по запасам сырья в США.

В четверг рынок акций РФ продолжил умеренный рост вслед за мировыми фондовыми площадками, подогретыми новостями о соглашении между ЕС и Великобританией по вопросу Brexit, подъем сдерживался слабой нефтью на фоне статистики по росту ее запасов в США. Индекс МосБиржи поднялся к 2750 пунктам, РТС превысил 1350 пунктов.

Лондон и Брюссель согласовали новое соглашение по Brexit, теперь его должен одобрить британский парламент, чтобы Британия смогла упорядоченным образом выйти из ЕС в соответствии с планом - 31 октября 2019 года. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает возможным завершить Brexit за две недели благодаря новому соглашению с Брюсселем.

В США в четверг вышла очередная слабая статистика: число новостроек в сентябре сократилось на 9,4% при прогнозах снижения на 3,2%, индекс деловой активности Филадельфии в октябре упал до 5,6 пункта при прогнозах снижения до 7,55 пункта с сентябрьских 12 пунктов. Нефть Brent в течение российских торгов опускалась ниже $59 за баррель на статистике Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на 9,28 млн баррелей (ожидался рост на 3-4 млн баррелей), однако на американских торгах курс развернулся и протестировал $60 за баррель, отыгрывая данные о резервах нефтепродуктов (запасы бензина и дистиллятов в США сократились сильнее прогнозов).

В пятницу утром снизилась фондовая Азия на данных о замедлении темпов роста ВВП Китая в третьем квартале до минимального уровня почти за 30 лет (ВВП вырос на 6%, при прогнозах роста на 6,1% после подъема на 6,2% во втором квартале), однако рынок акций РФ удержала от серьезной просадки высокая нефть (Brent торговалась вблизи $60) и стагнация в Европе, где инвесторы ожидали утверждения парламента сделки по Brexit. Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов на бумагах Сбербанка (+0,9%).

Темпы экономического роста КНР замедляются последние семь лет, в настоящее время они находятся на минимуме с начала расчета показателя ВВП в текущем виде в 1992 году. Эксперты отмечают, что ситуация в китайской экономике могла бы быть и хуже с учетом продолжающейся торговой войны с США.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги АФК "Система" (+8%), "М.Видео" (+6%), "префы" "Транснефти" (+6%); хуже рынка оказались акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-3%).

Динамику рынка акций на следующей неделе определят итоги голосования в британском парламенте по условиям Brexit (выход страны из ЕС планируется на 31 октября), а также продолжающийся сезон квартальных отчетов в США. Коридор колебаний индекса МосБиржи на неделе может составить 2730-2780 пунктов, для индекса РТС - 1320-1390 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".