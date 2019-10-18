Рубль слегка укрепляется к доллару и стабилен к евро в пятницу вечером

Москва. 18 октября. Доллар США слегка снижается, евро стабилен в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту "аппетита к риску" на мировых рынках, произошедшему на новостях о достижении соглашения по Brexit между Лондоном и Брюсселем.

Курс доллара США составил 63,9825 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 13,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил столько же, как и на закрытие четверга - 71,36 руб./EUR1. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 7,3 копейки - до 67,30 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное укрепление рубля к доллару в пятницу вечером связано прежде всего с некоторым ростом "аппетита к риску" на глобальных рынках благодаря оптимизму инвесторов по поводу новой сделки по Brexit. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили в четверг, что Лондон и Брюссель достигли соглашения по условиям Brexit и потому нет смысла думать об очередном переносе крайнего срока выхода Британии из ЕС. Джонсон призвал членов британской Палаты общин сплотиться, одобрить соглашение по Brexit и начать выстраивать новые отношения с ЕС.

Вопрос о том, поддержит ли британский парламент соглашение, остается открытым. Для успеха Джонсону нужна будет поддержка не только соратников-консерваторов, но и других партий. Партнеры консерваторов из Демократической юнионистской партии уже заявили, что выступают против соглашения. Однако, как отмечают СМИ, есть шанс, что документ поддержит часть лейбористов. Голосование в британском парламенте намечено на субботу. Выход из ЕС планируется на 31 октября 2019 года.

При этом мировые цены на нефть снижаются на фоне опубликованных в пятницу данных о замедлении в третьем квартале темпов роста ВВП Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире, до минимального уровня почти за 30 лет. Однако этот фактор частично нейтрализуют положительные сигналы со стороны как китайских, так американских НПЗ. Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,53% - до $59,59 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени снизились на 0,11% - до $53,97 за баррель.

Темпы экономического роста в Китае в июле-сентябре замедлились до 6% с 6,2% во втором квартале, свидетельствуют официальные данные. Эксперты в среднем ожидали 6,1%. В сентябре объемы переработки китайских НПЗ выросли на 9,4% в годовом выражении - до 56,49 млн тонн. Это обусловлено как вводом в строй новых мощностей, так и возобновлением работ ряда независимых НПЗ после ремонта. Как сообщило днем ранее Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 9,28 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение показателя всего на 4 млн баррелей. Резервы бензина сократились на 2,56 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 1,8 млн баррелей бензина и на 2,6 млн баррелей дистиллятов.

"Сегодня внутренний валютный рынок был малоактивным, объемы торгов в целом невысокие. Все это происходит в отсутствие сильных как внутренних, так и внешних драйверов. Участники рынка замерли в ожидании целого ряда важных событий, в частности, завтрашнего голосования в парламенте Великобритании относительно соглашения с Брюсселем о выходе страны из ЕС. При этом в первой половине дня рубль демонстрировал умеренное укрепление, в то время как ближе к вечеру он немного сдал позиции, что в целом характерно для последнего дня недели, когда в начале торгов активничают продавцы валюты, а во второй половине дня идет закрытие "коротких" валютных позиций перед выходными, особенно когда ожидаются важные события, такие как голосование по Brexit", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов.

По словам аналитиков Sberbank CIB, "поддержку рублю обеспечивают как локальные инвесторы, так и нерезиденты. В частности, восприятие рисков на мировых рынках улучшилось еще накануне благодаря тому, что Великобритания и ЕС заключили новое соглашение по Brexit. Сегодня же усилению спроса иностранных инвесторов на рубль поспособствовали комментарии главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что она не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки. Кроме того, поддержку рублю оказывают продажи валюты экспортерами в преддверии значительных дивидендных выплат и налоговых платежей на следующей неделе. В центре внимания в ближайшие дни, бесспорно, будет ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС. Завтра в британском парламенте состоится голосование по новым параметрам Brexit. Комментарии на эту тему довольно противоречивы, но поскольку до крайнего срока выхода страны из Евросоюза осталось менее двух недель, то это голосование гораздо более значимо, чем предыдущее, когда британские законодатели отвергли условия Brexit, согласованные Терезой Мэй. Есть вероятность, что на этот раз парламент одобрит договоренности с Брюсселем, и в этом случае можно будет ожидать повышения спроса на риск в начале следующей недели".

Как отмечают аналитики Нордеа банка, "российская валюта завершает неделю умеренным укреплением в паре с долларом и умеренным ослаблением в паре с евро. В настоящий момент основные риски для рубля преимущественно концентрируются в паре с евро. Данные по темпам роста китайской экономики, вышедшие в утренние часы, выступали основным риском для рубля в течение большей части недели. Статистика оказалась хуже ожиданий, но реакция валют развивающихся стран на данный фактор оказалась весьма умеренной. Ключевой новостью для российского рынка стали заявления главы Банка России о возможном решительном снижении ставок, что говорит о возросшей вероятности снижения ключевой ставки в следующую пятницу сразу на 50 базисных пунктов. Данные заявления могут продолжить умеренно поддерживать спрос на ОФЗ и, как следствие, на рубль".

По мнению главного аналитика компании "БКС Премьер" Антона Покатовича, "текущее улучшение рыночных "аппетитов к риску" главным образом вызвано действиями мировых монетарных регуляторов - сейчас на рынки одновременно поступает ликвидность со стороны ФРС США, ЕЦБ и Банка Японии. Более того, объемы покупок "коротких" бумаг со стороны Федрезерва в $60 млрд в месяц оцениваются как весьма масштабные и поэтому могут рассматриваться как полноценное монетарное стимулирование рыночной конъюнктуры. В результате основной импульс поддержки рынков поступает именно со стороны трех основных "источников" мировой ликвидности. В то же время торговые переговоры США и Китая, как и информационной фон по Brexit, в данный момент стоит воспринимать лишь как "вспомогательные" факторы для восстановления рыночного оптимизма".

"В перспективе ближайшего месяца баланс в рыночных настроениях может продолжить смещаться в сторону оптимизма, что отразится поддержкой рисковых активов, включая рубль и нефть. Данное предположение видится адекватным при отсутствии новых витков обострений в торговой плоскости. С другой стороны, курс рубля будет оставаться под влиянием сезонного давления, которое будет абсорбировать часть возможной поддержки. В этой связи курс российской валюты во второй половине октября - первой половине ноября, скорее всего, будет находиться в диапазоне 63,4-65,7 руб./$1", - считает Покатович.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 19-21 октября на 6,02 копейки, до 63,9542 руб./$1, и повысил курс евро на 22,76 копейки, до 71,1299 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу по отношению к предыдущему дню на 4,58 копейки и составил 63,9417 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 1,88 копейки, опустившись до 63,9821 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 90,65 млн, из которых $554,766 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 535,884 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 14,07 копейки по отношению к четвергу, до 71,1293 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 14,89 копейки и составил 71,2325 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR471,515 млн, из которых EUR185,411 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR286,104 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в пятницу, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на уровне предыдущего дня - 7,10% годовых. При этом ставка по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 базисный пункт - до 7,13% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 2 базисных пункта - до 7,08% годовых, на срок 3 месяца - на 3 базисных пункта, до 7,15% годовых, а на срок 6 месяцев - на 4 базисных пункта, до 7,20% годовых.