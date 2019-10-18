Цены евробондов РФ за неделю подросли, отыгрывая сделку США-Китай и ожидания снижения ставки ФРС

Москва. 18 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли, отыгрывая объявление о промежуточной торговой сделке между США и Китаем, а также ожидания дальнейшего снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов (исключение составил лишь спред для евробондов РФ с погашением в 2030 году).

В начале недели на рынке российских еврооблигаций ничего особенного не происходило. Из-за выходного дня в США активность торгов была очень низкой, причем котировки выставлялись в основном в первой половине дня, в то время как после обеда торгов уже практически не было.

Активность на рынке появилась лишь во вторник, при этом более настойчивыми были покупатели, которые отыгрывали новости о заключении между США и Китаем промежуточной торговой сделки. Тем временем ситуация на мировых рынках была неоднозначной - инвесторы все еще сомневались в том, что достигнутые 11 октября договоренности между США и КНР могут привести к затуханию торгового противостояния между двумя странами. Риски того, что торговая война может разгореться с новой силой, все еще оставались, чему способствовал противоречивый новостной фон. Кроме того, ситуация на нефтяных площадках также была нестабильной, что вносило свою долю неопределенности в отношении дальнейшей динамики отечественных евробондов.

Китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной 11 октября сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Другой источник сообщил, что Пекин хочет включения в финальное соглашение условия об отказе Трампа от планируемого в декабре повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом $160 млрд в год.

В середине недели рост котировок еврооблигаций России продолжился вслед за ценами американских казначейских обязательств, которые в свою очередь росли на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Формированию тенденции к снижению процентных ставок US Treasuries способствовала публикация в США данных о розничных продажах, которые оказались хуже ожиданий рынка. Таким образом, это привело к росту вероятности очередного снижения процентной ставки ФРС на ближайшем заседании. Кроме того, МВФ опубликовал обновленный прогноз на текущий и 2020 год, в котором были снижены темпы роста как мировой, так и американской экономики.

Согласно данным министерства торговли США, розничные продажи в стране в сентябре 2019 года снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как эксперты в среднем ожидали увеличения показателя на 0,3%. Падение было отмечено впервые с февраля. Неожиданное сокращение розничных продаж в сентябре показывает, что потребительский сектор, являвшийся главным двигателем экономического подъема в США в последние месяцы, дает трещину. Розничные продажи без учета автомобилей в сентябре снизились на 0,1% после повышения на 0,2% месяцем ранее, показатель без учета автомобилей и топлива не изменился по сравнению с августом, когда он вырос на 0,4%.

На этом фоне вероятность того, что Федрезерв снизит ставку на заседании в октябре, возросла в среду до 90% по сравнению с 78% во вторник.

В четверг рост котировок отечественных евробондов приостановился вслед за снижением активности покупателей в секторе базовых активов. В последний день недели рынки как US Treasuries, так и российских еврооблигаций вновь не демонстрировали ярко выраженной динамики из-за противоречивого новостного фона.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,36% и составила 114,07% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 9 базисных пунктов и 18 октября составил 126 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,3% (их доходность снизилась на 2 пункта - до 4,075% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,26% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 пункта - до 214 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,6% (их доходность снизилась на 3,5 базисных пункта и составила 4,085% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,3%, подорожав до 106,6% от номинала (его доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 3,27% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,25%, до 109,25% от номинала (их доходность снизилась на 4,5 базисных пункта и составила 3,185% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,12% (их спред к US Treasuries сузился всего на 1 пункт и составил 85 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут вновь слегка подрасти на фоне ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в том числе Федрезервом США, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Кроме того, по мнению экспертов, поддержку активам развивающихся стран, в том числе и российским еврооблигациям, будут оказывать новости относительно промежуточной торговой сделки между США и Китаем, а также сообщения на тему выхода Великобритании из ЕС, где есть надежда на то, что Brexit произойдет не по самому "жесткому" сценарию, а согласно условиям достигнутого между Лондоном и Брюсселем соглашения.