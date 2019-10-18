Британский индекс FTSE 250 может упасть на 10% при жестком Brexit - BNP

Ралли в секторе акций британских компаний, преимущественно работающих внутри страны, может прерваться, если парламент на выходных отвергнет предложения премьер-министра Бориса Джонсона относительно Brexit, сообщается в отчете BNP Paribas.

По мнению аналитиков банка, британский фондовый индекс FTSE 250 может упасть на 10% при таком развитии ситуации.

В то же время FTSE 100 может увеличиться из-за ослабления фунта стерлингов. В расчет этого индикатора входят акции крупнейших компаний Великобритании, значительная часть которых работает на экспорт.

С прошлой пятницы FTSE 250 вырос примерно на 5% в ожидании достижения соглашения о выходе Британии из Европейского союза. Подъем индекса с начала текущего года составляет около 15,6% против 6,4% у FTSE 100.

При этом эксперты BNP полагают, что FTSE 250 может прибавить еще 5% в том случае, если новое соглашение о Brexit пройдет парламент без изменений, сообщило агентство Bloomberg.