Рубль днем слегка укрепляется к доллару и евро благодаря возросшему спросу на риск

Москва. 18 октября. Доллар США и евро слегка снижаются в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту "аппетита к риску" на мировых рынках, произошедшему на новостях о достижении соглашения по Brexit между Лондоном и Брюсселем.

Курс доллара США составил 63,9775 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,2875 руб./EUR1, подешевев на 7,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 10,8 копейки - до 67,27 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 19-21 октября на 6,02 копейки, до 63,9542 руб./$1, и повысил курс евро на 22,76 копейки, до 71,1299 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное укрепление рубля к доллару и евро в ходе дневных торгов пятницы связано прежде всего с позитивными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, благодаря оптимизму инвесторов по поводу новой сделки по Brexit. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили в четверг, что Лондон и Брюссель достигли соглашения по условиям Brexit и потому нет смысла думать об очередном переносе крайнего срока выхода Британии из ЕС. Джонсон призвал членов британской Палаты общин сплотиться, одобрить соглашение по Brexit и начать выстраивать новые отношения с ЕС.

Вопрос о том, поддержит ли британский парламент соглашение, остается открытым. Для успеха Джонсону нужна будет поддержка не только соратников-консерваторов, но и других партий. Партнеры консерваторов из Демократической юнионистской партии уже заявили, что выступают против соглашения. Однако, как отмечают СМИ, есть шанс, что документ поддержит часть лейбористов. Голосование в британском парламенте намечено на субботу. Выход из ЕС планируется на 31 октября 2019 года.

При этом мировые цены на нефть продолжают в пятницу умеренно повышаться после роста накануне благодаря повышению спроса на рискованные активы после достижения Великобританией и Еврокомиссией соглашения по условиям Brexit. При этом нефтяной рынок проигнорировал данные о более существенном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 9,28 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов нефти на 4 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $60,22 за баррель, что на 0,52% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на 0,82%, до $59,91 за баррель. Фьючерс на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,09% - до $54,62 за баррель.

По словам аналитиков Sberbank CIB, "поддержку рублю обеспечивают как локальные инвесторы, так и нерезиденты. В частности, восприятие рисков на мировых рынках улучшилось еще накануне благодаря тому, что Великобритания и ЕС заключили новое соглашение по Brexit. Сегодня же усилению спроса иностранных инвесторов на рубль поспособствовали комментарии главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что она не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки. Кроме того, поддержку рублю оказывают продажи валюты экспортерами в преддверии значительных дивидендных выплат и налоговых платежей на следующей неделе. В центре внимания в пятницу, бесспорно, будет ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС. Завтра в британском парламенте состоится голосование по новым параметрам Brexit. Комментарии на эту тему довольно противоречивы, но поскольку до крайнего срока выхода страны из Евросоюза осталось менее двух недель, то это голосование гораздо более значимо, чем предыдущее, когда британские законодатели отвергли условия Brexit, согласованные Терезой Мэй. Есть вероятность, что на этот раз парламент одобрит договоренности с Брюсселем, и в этом случае можно будет ожидать повышения спроса на риск в начале следующей недели".

"На мировом рынке Forex доллар США сегодня может подешеветь против основных мировых валют на фоне выступлений представителей Федрезерва, в том числе вице-председателя Ричарда Клариды. Вероятнее всего, с учетом опубликованной за последнее время слабой макроэкономической статистики руководство ФРС продемонстрирует приверженность мягкой денежно-кредитной политике и даст понять, что ставка федеральных фондов в октябре может быть снижена еще на 25 базисных пунктов", - полагают эксперты Sberbank CIB.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, "российская валюта завершает неделю умеренным укреплением в паре с долларом и умеренным ослаблением в паре с евро. В настоящий момент основные риски для рубля преимущественно концентрируются в паре с евро. Данные по темпам роста китайской экономики, вышедшие в утренние часы, выступали основным риском для рубля в течение большей части недели. Статистика оказалась хуже ожиданий, но реакция валют развивающихся стран на данный фактор оказалась весьма умеренной. Ключевой новостью для российского рынка стали заявления главы Банка России о возможном решительном снижении ставок, что говорит о возросшей вероятности снижения ключевой ставки в следующую пятницу сразу на 50 базисных пунктов. Данные заявления могут продолжить умеренно поддерживать спрос на ОФЗ и, как следствие, на рубль".

По мнению главного аналитика компании "БКС Премьер" Антона Покатовича, "текущее улучшение рыночных "аппетитов к риску" главным образом вызвано действиями мировых монетарных регуляторов - сейчас на рынки одновременно поступает ликвидность со стороны ФРС США, ЕЦБ и Банка Японии. Более того, объемы покупок "коротких" бумаг со стороны Федрезерва в $60 млрд в месяц оцениваются как весьма масштабные и поэтому могут рассматриваться как полноценное монетарное стимулирование рыночной конъюнктуры. В результате основной импульс поддержки рынков поступает именно со стороны трех основных "источников" мировой ликвидности. В то же время торговые переговоры США и Китая, как и информационной фон по Brexit, в данный момент стоит воспринимать лишь как "вспомогательные" факторы для восстановления рыночного оптимизма".

"В перспективе ближайшего месяца баланс в рыночных настроениях может продолжить смещаться в сторону оптимизма, что отразится поддержкой рисковых активов, включая рубль и нефть. Данное предположение видится адекватным при отсутствии новых витков обострений в торговой плоскости. С другой стороны, курс рубля будет оставаться под влиянием сезонного давления, которое будет абсорбировать часть возможной поддержки. В этой связи курс российской валюты во второй половине октября - первой половине ноября, скорее всего, будет находиться в диапазоне 63,4-65,7 руб./$1", - считает Покатович.

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в пятницу, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на уровне предыдущего дня - 7,10% годовых. При этом ставка по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 базисный пункт - до 7,13% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 2 базисных пункта - до 7,08% годовых, на срок 3 месяца - на 3 базисных пункта, до 7,15% годовых, а на срок 6 месяцев - на 4 базисных пункта, до 7,20% годовых.