Рубль укрепляется с другими валютами развивающихся стран, реагируя на позитив после продвижения в вопросе Brexit - Банк "Санкт-Петербург"

На рынках сохраняется умеренный позитив после продвижения в вопросе Brexit. Рубль укрепляется с другими валютами развивающихся стран, но помимо глобального позитива национальной валюте помогают и локальные факторы, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург". Так, после заявлений главы Центрального Банка Эльвиры Набиуллиной, рынок стал рассматривать возможность снижения ключевой ставки сразу на 50 б.п., что подтолкнуло цены рублевых облигаций.

"Рубль, в случае утверждения сделки по Brexit, поддерживаемый налоговым периодом, пик которого придется на следующую неделю, может укрепиться до 63,5 руб./$, что будет отличной возможностью для покупки валюты", - полагают эксперты банка.